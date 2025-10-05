Omul care îi păzea voturile lui Mircea Geoană la alegerile anulate din 2024, vehiculat pentru poziția de consilier în echipa lui Nicușor Dan

Cosmin Alexandru Soare-Filatov, avocat și cadru universitar, este numele care circulă în prezent ca posibil viitor consilier prezidențial în echipa lui Nicușor Dan, după cum Gândul a relatat AICI. În mod interesant, Filatov nu este străin de politică. În toamna anului 2024, el apărea pe site-ul Biroului Electoral Central drept reprezentant al Partidului România în Acțiune, formațiune care l-a susținut pe Mircea Geoană la alegerile prezidențiale anulate din 2024, potrivit G4Media.

Coincidență sau nu, Filatov lucrează la Casa de avocatură Leaua Damcali Deaconu Păunescu (LDDP), firmă care a asigurat asistența juridică pentru Primăria Capitalei în timpul mandatelor de primar general ale lui Nicușor Dan.

Potrivit site-ului Baroului București, Cosmin Filatov este avocat din 15 ianuarie 2013. Este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității București (2008–2012), cu master în Drept privat la aceeași universitate (2012–2013). Ulterior, a finalizat un doctorat în Drept – Patrimoniu cultural la Universitatea din București (2017–2020) și un al doilea doctorat în același domeniu, la Universitatea din Lille (2019–2021), potrivit CV-ului.

Cosmin Filatov este autor al mai multor lucrări de specialitate și studii științifice, cu teme precum nevoia unui cod al patrimoniului, codificarea legislației administrative, dar și aspecte legate de energia regenerabilă.