Oprescu a fost filmat în urmă cu puțin timp de o televiziune din România când era dus la audieri. Acesta a povestit întregul episodul despre reținerea sa.

„Nici eu nu știu ce se întâmplă că e o hotărâre și e în judecată”, a afirmat fostul edil.

La întrebarea presei referitor la o eventuală fugă din Grecia, Oprescu a negat astfel de acuzații:

„Unde să plec din Grecia n-am plecat 4 ani de zile. M-am dus să aștept un prieten”.

Acesta a mai adăugat că va cere procurorului să rămână în Grecia.