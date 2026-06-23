Pagina de Facebook a lui Nicușor Dan este asaltată de glume, ironii și cereri de demisie. Comentarii negative curg necontenit: „Așteptati să-l dea afară pe Predoiu ca să-l desemnați premier tehnocrat?”

Este „festival” de reacții pe pagina de Facebook a lui Nicușor Dan, după ce președintele României a transmis un mesaj înainte de consultările de la Palatul Cotroceni. Pagina a fost asaltată de glume, ironii și cereri de demisie.

În jurul orei 13:00, cu doar câteva momente înainte să înceapă consultările la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a transmis un mesaj pe Facebook. În rândurile notate pe pagina oficială de social media, președintele României le cere facțiunilor politice să revină la dialog și să aibă o atitudine rezonabilă. De asemenea, el a afirmat că România are nevoie urgent de un guvern și subliniază că direcția pro-occidentală trebuie menținută. În urma mesajului său, utilizatorii au reacționat. Unii dintre ei au făcut glume și i-au adresat ironii, iar alții i-au cerut demisia.

„În consultările de astăzi, le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară, și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate. România are nevoie de un Guvern. Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate”, a scris președintele României.

Glume, ironii și cereri de demisie din partea utilizatorilor

Postarea, în schimb, a fost asaltată de glume, ironii și cereri de demisie din partea utilizatorilor care i-au comentat. Mai mulți internauți și-au exprimat considerentele în secțiunea dedicată comentariilor, unii dintre ei făcând referire la

„Am venit aici doar ca să citesc comentariile.”

„Îmi pare rău că te-am votat… sper să votez și suspendarea ta.”

„Și noi am crezut că Iohannis a fost un președinte slab…”

„Iar nu ai spus nimic..”

„Sunt absolut convinsă că dacă le cereți ceva, vă vor asculta. Că na, sunteți un exemplu de autoritate.”

„Eu zic să îți dai demisia!”

„Așteptați să fie exclus Predoiu din PNL ca să-l propuneți premier tehnocrat?”

„Sunteți un laș…”

„Mare dezamăgire. Mare rușine, Nicușor Dan!”

„Sunteți sub orice critică.”

De altfel, alți utilizatori l-au „taxat” pe Nicușor Dan pentru că a virat de la „pro-europenism” la „pro-occidentalism”.

Astăzi au loc consultările la Palatul Cotroceni.

Cum arată programul consultărilor de la Palatul Cotroceni

Ora 13:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 13:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 14:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 14:30 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 15:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 16:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 17:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

Ora 17:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 18:00 – Parlamentarii neafiliați.

Negocierile de la Palatul Cotroceni au loc în temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituția României. Vă reamintim că luni seara, 22 iunie 2026, „Cabinetul Veștea” nu a acumulat cele 233 de voturi necesare pentru a trece în Parlament.

Guvernul Veștea a eșuat

Comentariile vin după ce luni seara, 22 iunie 2026, Cabinetul Veștea a eșuat, iar șeful statului a convocat noi consultări pentru desemnarea unui nou premier. Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan, nu a strâns minimum 233 de voturi în Parlament. Veștea a transmis un mesaj, la scurt timp după ce a avut loc votul de învestitură.

„Votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România. Dar votul este suveran și îl respect. Nu am cerut această poziție pentru o funcție, ci am acceptat-o pentru că țara are nevoie de stabilitate, nu de blocaj. Asta rămâne valabil indiferent de rezultatul de azi. 47 de zile fără guvern ne costă deja prea mult: fonduri europene, încredere, timp pe care nu-l mai recuperăm. Rămân convins că responsabilitatea trebuie să bată orice calcul politic”, a scris Veștea pe Facebook.

Care este miza consultărilor de la Cotroceni?

România nu are un guvern cu puteri depline de 49 de zile, după demiterea Cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură. Executivul interimar are atribuții limitate și nu poate adopta măsuri legislative importante. Situația afectează stabilitatea politică, accesarea fondurilor europene și implementarea unor decizii economice majore.

Consultările de la Cotroceni au o miză concretă. Și anume, partidele și Nicușor Dan să comunice, iar la finalul rundei de consutări, președintele României este așteptat să anunțe desemnarea unui nou candidat pentru funcția de Prim-ministru.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook