🚨 Parlamentul respinge MOȚIUNEA de cenzură / Bolojan: Ce rost are această moțiune? / Simion: Câți VICEPREMIERI aveți? Bravooo, ați înțeles!

16:37

„Atunci când am angajat răspunderea, am explicat situația în care se află România. Am spus românilor adevărul, chiar dacă este neplăcut”, spune premierul de la pupitru, după citirea moțiunii.

De atunci și până acum avem primele semnale pozitive, transmite el. Costurile la care se împrumută România au început să scadă, explică Bolojan.

Premierul are o întrebare pentru inițiatorii moțiunii de cenzură.

„În afară de un exercițiu politic, ce rost are această moțiune? Ar vrea dânșii să ne oprim și să ne întoarcem de unde am plecat?”

Acesta subliniază că le-a cerut reprezentanților moțiunii să fie „parte a soluției, nu parte a problemei” și face apel la opoziție să renunțe la „dublul limbaj”.