Patronatele, după şedinţa CES: Suntem relativ mulțumiți de faptul că se luptă în mod serios cu EVAZIUNEA fiscală

Olga Borșcevschi
29 aug. 2025, 14:25, Știri politice
Președintele confederației patronale Concordia, Dan Șucu, a declarat, vineri, după şedinţa Consiliului Economic şi Social, care trebuie să dea aviz pe pachetul doi de măsuri fiscale, că este relativ mulțumit de faptul că Guvernul se luptă în mod serios cu evaziunea fiscală.

„Am avut o discuție destul de clarificatoare cu Guvernul, dânșii au propus extrem de multe idei care țin de eficientizare. Tot ce s-a propus pe partea de societăți, noi suntem de acord, sunt amănunte pe care le-am putea îmbunătăți. Sigur că lucrăm la acest lucru. Suntem relativ mulțumiți de faptul că se luptă în mod serios cu evaziunea fiscală. Este unul dintre lucrurile care ne interesează foarte mult. Posibilitatea de a opri arieratele, în ceea ce privește plățile între societăți, există multe lucruri pozitive. Am scos în evidență Guvernului că dacă discutăm despre întârzieri în ceea ce privește decontările, până la urmă este exact statul cel care creează cele mai multe arierate, este cel care își plătește datoriile către societăți foarte târziu”, a declarat Dan Șucu.

Sterică Fudulea, preşedintele Consiliului Economic şi Social (CES) din partea patronatelor, a declarat că „e nevoie de mai mult dialog și de întâlniri pe grupele de lucru”.

„Am avut o discuție aplicată cu Guvernul. Am scos în evidență faptul că e nevoie de mai mult dialog și de întâlniri pe grupele de lucru, astfel încât să putem să lucrăm mai intens pe propunerile legislative. Am să vă dau un singur exemplu: acele praguri pentru capitalul social la firme, la care am insistat din nou ca pentru start-up-uri să rămână un leu capitalul social, ulterior, să treacă la cele două praguri care am văzut că s-au diminuat.

Am solicitat echitate în tot ceea ce înseamnă implementarea măsurilor. Aici am să vă dau un un exemplu ridicat de colegul nostru contract de fideziune, care se solicită a fi semnat de administratorul firmei, e valabil doar pentru SRL-uri, nu și pentru companiile de stat, unde știm că 80% datorii la buget sunt din zona aceasta. Am întrebat din nou de compensări, de posibilitatea de compensare a datoriilor pe care statul le are către companii. Premierul a comunicat că numai la CNSAS vorbim de arierate de 77 miliarde și în buget 12 miliarde, deci asta înseamnă că vor încasa banii peste vreo 5 ani de zile”, a spus Sterică Fudulea.

