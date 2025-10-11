Patru prime doamne și o concubină. Rolul pe care l-au jucat partenerele de viață ale președinților României și cum se construiește instituția „Primei Doamne”, pe model american, pentru Mirabela Grădinaru

Nina Iliescu, Nadia Constantinescu, Maria Băsescu, Carmen Iohannis și Mirabela Grădinaru. Dintre cele 5 partenere de viață ale președinților care au condus România după Revoluție, doar una NU poartă numele șefului de stat. În același timp, cele 4 prime doamne, cu acte în regulă, au avut un rol de figurație în structura administrației prezidențiale. Însă pentru Mirabela Grădinaru pare că se construiește instituția „Primei Doamne”. Deși nu este Primă Doamnă.

Gândul vă prezintă un sumar al activității primelor doamne ale României de după 1989. Până acum, soțiile șefilor de stat au avut un rol „decorativ”, fără niciun discurs public, fără evenimente pe care să le găzduiască. De anul acesta, ceva s-a schimbat. În doar 4 luni, Mirabela Grădinaru ține discursuri și găzduiește evenimente în nume propriu, chiar la Palatul Cotroceni.

Nina Iliescu, Primă Doamnă 1990 – 1996, 2000 – 2004

Nina Iliescu este prima „Primă Doamnă” a României după Revoluție. S-a născut cu o zi înaintea soțului ei și s-au cunoscut în adolescență. S-au căsătorit la doar 21 de ani, în 1951 și au studiat împreună la Moscova.

După 1989, Ion Iliescu a devenit primul președinte al României post-comuniste. Însă Nina Iliescu și-a exprimat încă de la bun început dorința de a fi o prezență cât mai discretă în viața publică.

„Îl voi susține și îi voi fi alături, însă să nu-mi ceară să fiu o Primă Doamnă în adevăratul sens al cuvântului”, a declarat Nina Iliescu

Astfel, a rămas în umbra lui Ion Iliescu și singurele sale apariții au fost momentele în care s-a prezentat la urnele de vot.

Nadia Constantinescu, Primă Doamnă 1996 – 2000

A doua „Primă Doamnă” și-a cunoscut soțul în perioada studenției la Facultatea de Drept a Universității din București și s-au căsătorit în 1963. Sunt născuți în același an și sunt căsătoriți de 62 de ani.

Nadia Constantinescu a refuzat de asemenea să-și asume cu adevărat rolul de primă doamnă și a avut o vizibilitate chiar mai redusă decât a predecesoarei sale, Nina Iliescu. Se zvonește chiar că unul din motivele secundare pentru care Emil Constantinescu nu a dorit să mai candideze pentru al doilea mandat, pe lângă faptul că „a fost învins de sistem”, ar fi fost dorința soției sale de a pleca mai repede de la Cotroceni și de a-și relua viața liniștită.

Maria Băsescu, Primă Doamnă 2004 – 2014

După alegerile din 2004, România a avut-o primă doamnă pe Maria Băsescu. Pe cât de volubil și spumos era soțul său în toate ieșirile publice, pe atât de liniștită și discretă era consoarta sa.

„Despre doamna Maria Băsescu nu se pot spune decât lucruri care țin de eleganță, de feminitate, de o mare modestie, de o mare educație. Este printre puținele doamne ale lumii care s-au remarcat printr-o atitudine superbă, respectând cu strictețe niște reguli vestimentare, fiind una dintre cele mai discrete apariții. Aparițiile sale au fost mereu extrem de calculate, extrem de frumoase, efectiv îți dădea acea senzație că plutește”, a spus Cătălin Botezatu într-o declarație pentru Libertatea.

Prima Fiică a României

Instituția Primei Doamne nu a existat nici în epoca Băsescu, însă președintele a creat rolul de Primă Fiică. A reușit să-și propulseze fata cea mică până în Parlamentul European.

Carmen Iohannis, Primă Doamnă 2014 – 2025

În momentul în care Klaus Iohannis a câștigat alegerile prezidențiale din 2014, România avea să o cunoască Carmen Iohannis. O apariție promițătoare pentru ca rolul de Primă Doamnă să existe cu adevărat și în țara noastră.

Însă „mandatul” ei a început cu o decizie care a lăsat toată țara cu gura căscată. Carmen Iohannis a refuzat să-și urmeze soțul la Palatul Cotroceni și a rămas la Sibiu, unde și-a păstrat catedra de Limbă Engleză.

Depărtarea pare că i-a apropiat și mai tare pe soții Iohannis, care au fost nedespărțiți de la majoritatea deplasărilor externe ale președintelui. Cu fiecare ocazie, Prima Doamnă își etala noile ținute de designer, având o apetență pentru rochii mai scurte decât prevedea protocolul.

Prima… Prima Doamnă penală?

O altă premieră punctată de Carmen Iohannis este că a fost prima soție de președinte care a fost audiată de procurori, judecată și executată silit de ANAF.

Mirabela Grădinaru, „Primă Doamnă” 2025 –

Încă din campanie, o țară întreagă se întreba ce rol va avea partenera de viață și mama copiilor președintelui Nicușor Dan. Va fi prima concubină a țării? Va sta în umbra președintelui și va fi o prezență discretă? Nicidecum.

Din punct de vedere al manifestării publice, atât din timpul campaniei electorale, cât și în primele luni de mandat, Mirabela Grădinaru este cea care lansează instituția „Prima Doamnă a României.” Chiar fără să fie primă doamnă.

Partenera șefului statului și-a făcut simțită prezența, și-a făcut vocea auzită și deja a participat la un eveniment care i-a consacrat rolul de „Primă Doamnă”, după model american.

„În această zi, Palatul se luminează în roz. Este un gest simbolic, dar și un mesaj că împreună putem reuși.”, a declarat Mirabela Grădinaru la un eveniment în care a fost numită chiar „gazdă” la Palatul Cotroceni.

Astfel, după 35 de ani de democrație românească, țara noastră pare că și-a însușit modelul american și am adăugat o funcție în administrația prezidențială: Primă Doamnă.

Mirabela Grădinaru se comportă ca o Primă Doamnă, deși nu este. Pe când la Nicușor Dan este exact invers. El este Președinte, deși nu se comportă ca atare.