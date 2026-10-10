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Paul Stănescu desființează „speculațiile absurde” potrivit cărora ar urma să părăsească PSD pentru AUR

Ruxandra Radulescu
Paul Stănescu desființează
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Criza guvernamentală care durează de peste cinci luni generează reconfigurarea unor noi alianțe politice. După excluderea lui Marius Lulea, fostul numărul doi în AUR, din partidul lui Simion, și unirea forțelor conservatoarea din partidul lui Dan Voiculescu, PUCL (Partidul Umanist Conservator Liberal), cu cele din formațiunea lui Claudiu Târziu (Partidul Acțiunea Conservatoare), s-a vehiculat și o posibilă trecere a lui Paul Stănescu, fost secretar general al PSD, la AUR. Acesta a afirmat, sâmbătă seară, într-o postare pe Facebook, că nu intenționează să plece din Partidul Social Democrat.

Senatorul Paul Stănescu a precizat că nu își negociază valorile și convingerile politice în funcție de oportunități și afirmă că a rămas loial PSD-ului de-a lungul carierei sale.

„Am negociat multe în viața mea politică. Convingerile, însă, nu le-am pus niciodată pe masa negocierilor”, a adăugat acesta.

„Speculaţii care frizează absurdul”

Social-democratul spune că zvonurile despre o așa-zisă migrare către partidul lui George Simion „frizează absurdul”.

„Publicitatea mediatică de care mă bucur în ultimele zile mă onorează. Înseamnă că n-am trecut chiar degeaba prin viaţa politică. Din păcate, de această dată, este lipsită de substanţă şi se sprijină pe speculaţii care frizează absurdul. Sunt de suficient de mult timp în politică încât să fi văzut şi să fi înţeles multe” a mai menționat Stănescu pe Facebook.

„Social-democraţia nu este o etichetă pe care o înlocuieşti când apare o ofertă mai convenabilă”

Acesta a subliniat loialitatea sa față de Partidul Social Democrat, indiferent ce alte „oferte” mai convenabile ar primi.

„Social-democraţia nu este pentru mine o etichetă pe care o înlocuieşti când apare o ofertă mai convenabilă. Este o convingere pe care mi-am construit întreaga carieră politică”, a afirmat Paul Stănescu.

Reacția PSD Olt: „Cine nu are un Paul Stănescu în partid să-şi caute”

Organizația PSD Olt a transmis sâmbătă că respinge informațiile privind o posibilă trecere a lui Paul Stănescu, fost secretar general PSD și actual senator PSD, la AUR.

„Cine nu are un Paul Stănescu în partid să-şi caute. Noi îl avem pe cel original!”, precizează filiala social-democrată.

Informațiile privind o posibilă plecare a lui Paul Stănescu din PSD au apărut după ce surse politice au susținut că AUR i-ar fi propus o funcție în conducerea partidului, similară celei pe care a ocupat-o anterior în PSD, cea de secretar general.

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