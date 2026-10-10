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Partidul lui Dan Voiculescu a făcut alianță cu partidul lui Claudiu Târziu, fostul număr 2 din AUR. La doar câteva zile după ce Marius Lulea s-a întâlnit și el cu fondatorul Intact

Ruxandra Radulescu
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Partidul Umanist Conservator Liberal a propus vineri 9 octombrie, realizarea unei platforme politice comune care să reunească forțele conservatoare și liberale din România. Europarlamentarul Claudiu Târziu, președintele Partidului Acțiunea Conservatoare, a salutat inițiativa și a subliniat importanța valorilor conservatoare. Inițiativa vine după ce Marius Lulea s-a întâlnit și el cu fondatorul Intact.

„Avem nevoie de o refondare statului, în sensul în care ne dorim o rearticulare din punct de vedere constituțional, instituțional și administrativ a statului, astfel încât statul român să fie ceea ce trebuie să fie. Ce înseamnă conservator, vedeți dumneavoastră, acum, ar putea să pară că este la modă. La conservatori, smul nu este o modă, este un mod de viață, un mod de viață bazat pe tradiție”, a transmis Claudiu Târziu.

Din 9 octombrie 2026, partidul lui Dan Voiculescu funcționează oficial sub denumirea Partidul Umanist Conservator Liberal (PUCL), după ce Tribunalul București a aprobat schimbarea decisă de Congresul din 17 iulie.

Conducerea formațiunii a marcat momentul la Palatul Parlamentului, printr-un apel la unitate și la pregătirea alegerilor din 2028.

Europarlamentarul Maria Grapini, președintele BPN al PUCL, a susținut că problemele României nu pot fi rezolvate fără specialiști și fără înțelegerea realităților cu care se confruntă cetățenii.

„Politicile publice nu pot fi construite fără experiență și fără înțelegerea problemelor concrete ale oamenilor. Și nu pot fi rezolvate fără specialiști. Iar actuala formulă a Parlamentului nu poate rezolva problemele României”, a declarat aceasta.

Marius Lulea s-a întâlnit și el cu fondatorul Intact, cu doar câteva zile înainte

Cu câteva zile în urmă, Marius Lulea a recunoscut, într-o intervenție la B1 TV, că a avut o întrevedere cu Dan Voiculescu, întâlnire care a avut loc pe 7 octombrie, la doar două zile după ce conducerea AUR a anunțat că acesta nu mai face parte din formațiune.

Întrebat despre discuția cu fondatorul trustului INTACT, Lulea a susținut că inițiativa i-a aparținut lui Dan Voiculescu și că a acceptat invitația în virtutea disponibilității sale de a dialoga cu diferiți actori din viața publică.

„Ieri mi-a solicitat o întâlnire. Este prima oară când mă văd cu dumnealui și, da, am fost astăzi. M-am văzut până acum, în viața politică, cu toți cei care au dorit să se vadă cu mine”, a declarat Marius Lulea la B1 TV.

Fostul prim-vicepreședinte al AUR a transmis însă că nu este interesat de un alt proiect politic și că nu participă la construirea unei noi formațiuni.

Cu toate acestea, momentul ales pentru întrevedere atrage atenția, în condițiile în care AUR traversează o perioadă de conflicte interne, iar scena politică este marcată de negocieri pentru învestirea unui nou Executiv.

Comentarii 1
  • Tinca Ion

    Cred ca i-a sunat ceasul lui Claudiu Târziu. Toți care s-au asociat cu Voiculescu au pierdut. In totdeauna trădătorii o sfârșesc rău . Securiștii Voiculescu, Târziu și Lulea la braț prin piața “Antena 3” 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

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