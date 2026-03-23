Proiectele majore pe care AUR le votează indiferent cine le propune

Alianța pentru Unirea Românilor a prezentat 10 proiecte majore pe care le votează indiferent cine le propune.

Cele 10 proiecte vizează reformarea statului și redresarea economică, în contextul lipsei de direcție și al deciziilor haotice ale Guvernului PSD-PNL-USR-UDMR, care continuă să pună presiune pe români și pe mediul economic.

România traversează un moment dificil, în care cetățenii așteaptă soluții concrete, nu improvizații și calcule politice. În acest context, AUR a prezentat un set de măsuri clare, transformate în inițiative legislative, care pot fi aplicate imediat pentru corectarea dezechilibrelor actuale.

„Am întocmit o listă de zece proiecte prioritare. Le propunem ca soluții pentru ieșirea din situația actuală. Le-am transformat în proiecte de lege. Le vom vota indiferent cine le inițiază.

1. Parlament bicameral cu 300 de parlamentari;

2. Alegeri locale în două tururi de scrutin pentru primari;

3. Scutirea de impozit pe proprietate pentru locuința de domiciliu, în limita a 150 de metri pătrați;

4. Reforma administrativă. Propunem o nouă arhitectură instituțională. Reducem, comasăm sau desființăm instituții ale administrației centrale. Eficientizăm administrația locală.

5. Revenirea cotelor TVA la 19%, cota standard, și 9%, cota redusă;

6. Eliminarea limitării plăților în numerar. Nu vrem să existe limite pentru plățile în numerar;

7. Renunțarea la îngrădirea drepturilor de proprietate privind sumele din pensiile administrate privat;

8. Interzicerea deductibilității fiscale pentru operațiunile asimilate optimizărilor fiscale. Ne referim la contracte de consultanță, management și transfer de proprietate intelectuală pentru companii multinaționale sau entități afiliate. Introducem și plafonarea cheltuielilor deductibile cu dobânzile la credite intragrup;

9. Oprirea procesului de decarbonizare până la atingerea suficienței energetice;

10. Renunțarea la orice formă de cenzură. Desființăm Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și transferăm atribuțiile către instanțele de judecată.”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Prin aceste propuneri, AUR arată că există soluții concrete pentru reformarea statului și relansarea economiei, în timp ce coaliția PSD-PNL-USR-UDMR continuă să blocheze orice inițiativă reală de schimbare.