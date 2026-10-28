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AUR îl cheamă pe Luca Niculescu în Parlament pentru explicații despre deficitul bugetar. Ce vrea să afle de la premier

AUR îl cheamă pe Luca Niculescu în Parlament pentru explicații despre deficitul bugetar. Ce vrea să afle de la premier
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Grupul AUR din Camera Deputaților îl cheamă pe premierul Luca Niculescu la „Ora prim-ministrului”, luni, 2 noiembrie 2026, pentru a prezenta situația deficitului bugetar și măsurile concrete prin care Guvernul intenționează să îl reducă.

AUR îi cere șefului Executivului să vină în fața Parlamentului cu date clare privind estimările bugetare pentru 2026, impactul măsurilor de reducere a deficitului în următorii ani și modalitățile prin care România ar urma să ajungă la un deficit de 2,8% din PIB în 2030, fără introducerea unor taxe noi și fără reducerea investițiilor publice.

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AUR cere explicații despre diferența dintre deficitul cash și cel ESA

Printre întrebările adresate premierului se află estimarea deficitului calculat potrivit metodologiei europene ESA pentru 2026 și modul în care acesta se reconciliază cu deficitul calculat în sistem cash.

De asemenea, AUR solicită lista măsurilor de reducere a deficitului pentru perioada 2027–2030, cu impactul financiar estimat pentru fiecare dintre acestea, inclusiv în ceea ce privește ținta bugetară pentru 2028. Reprezentanții formațiunii vor să afle și cum intenționează Guvernul să atingă un deficit de sub 3% din PIB, respectiv 2,8% în 2030, fără să majoreze taxele și impozitele și fără să taie din investițiile publice.

AUR îi cere premierului să clarifice diferența dintre țintele de deficit pentru 2026.

Partidul lui George Simion cere explicații pentru această diferență, despre care susține că este inversă față de situația din 2024 și 2025, când deficitul ESA a fost mai mare decât cel cash. Partidul solicită și precizări privind plățile din anii anteriori care ar explica această evoluție.

  • Vezi AICI comunicatul AUR.
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