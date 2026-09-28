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Petrișor Peiu explică de ce AUR nu poate susține Guvernul Mureșan. Ce nemulțumiri are formațiunea cu privire la programul de guvernare prezentat de premierul desemnat

Petrișor Peiu explică de ce AUR nu poate susține Guvernul Mureșan. Ce nemulțumiri are formațiunea cu privire la programul de guvernare prezentat de premierul desemnat
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AUR nu poate susține Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, spune Petrișor Peiu, care a prezentat luni, într-o conferință de presă, principalele motive pentru care formațiunea se opune noii formule guvernamentale. AUR critică atât componența Executivului, cât și programul de guvernare, despre care spune că reprezintă o continuare a măsurilor Guvernului Bolojan.

AUR critică miniștrii propuși în Guvernul Mureșan

Reprezentanții AUR au prezentat mai multe exemple de miniștri față de care formațiunea are obiecții.

Alexandru Nazare, propus la Ministerul Finanțelor, este criticat de AUR pentru creșterile de TVA și ale impozitului pe dividende. În cazul lui Sebastian Burduja, propus din nou la Ministerul Energiei, AUR susține că nu a existat „nicio realizare în mandatul său pentru vreuna din centralele pe gaze sau pentru Tarnița-Lăpuşeşti”.

Oana Țoiu, propusă la Externe, este acuzată de AUR că ar fi fost „responsabilă de renunțarea la dreptul de veto”.

În ceea ce o privește pe Diana Buzoianu, propusă la Ministerul Mediului, AUR invocă „faptele controversate” și faptul că aceasta are „șı o moțiune votata de senat împotriva sa”.

Radu Miruță, propus la Apărare, este criticat pentru ceea ce AUR numește responsabilitatea pentru „contractele Rheinmetall fără licitație”.

La Ministerul Dezvoltării, Cseke Attila este acuzat de AUR că este „responsabil de dezastrul «Anghel Saligny»”.

În cazul lui Cătălin Drulă, propus la Transporturi, AUR invocă procesul pierdut la CJUE, despre care susține că ar fi generat un prejudiciu de 700 de milioane de euro. AUR îl critică pe Barna Tánczos, propus la Agricultură, susținând că acesta era ministru în momentul în care au fost interzise exporturile de rumegătoare mici.

Ce spune AUR că lipsește din program

Formațiunea susține că programul de guvernare nu stabilește date precise pentru implementarea măsurilor. AUR reclamă lipsa unor estimări privind creșterea economică, rata inflației, cursul mediu de schimb și deficitul bugetar.

Peiu a susținut că programul de guvernare Mureșan nu precizează care vor fi salariul minim și salariul mediu, dar nici valoarea pensiei minime și a VPR.

”Te apucă râsul când vezi așa un delir de vorbe”, a declarat Peiu.

„Un program imprecis și ambiguu”

Petrișor Peiu a catalogat programul propus de Guvernul Mureșan drept „imprecis și ambiguu”.

Liderul senatorilor AUR a criticat inclusiv promisiunea reducerii numărului de parlamentari cu 60 și susține că referendumul privind reducerea numărului parlamentarilor prevedea o reducere cu 165 de persoane. Formațiunea pune sub semnul întrebării și promisiunea unui „guvern mai suplu”, în condițiile în care Executivul ar urma să aibă trei vicepremieri.

AUR mai reclamă faptul că programul vorbește despre comasarea unor agenții fără să precizeze care sunt acestea și despre calcularea corectă a numărului de angajați, fără să fie indicate criteriile folosite. În privința companiilor de stat, Peiu a criticat propunerea de analizare a acestora fără alte precizări privind procesul.

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