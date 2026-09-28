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Zelenski pierde încrederea poporului: 72% dintre ucraineni consideră că liderul de la Kiev este responsabil pentru actele de corupție comise de anturajul său

Melania Agiu
Zelenski pierde încrederea poporului: 72% dintre ucraineni consideră că liderul de la Kiev este responsabil pentru actele de corupție comise de anturajul său
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Volodimir Zelenski - Facebook/Volodimir Zelenski
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Un procent de 72% dintre ucraineni consideră că președintele Volodimir Zelenski este responsabil pentru actele de corupție comise de anturajul său, relatează Ukrainka Pravda care citează o analiză realizată de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS).

Volodimir Zelenski - Facebook/Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski – Facebook/Volodimir Zelenski

Potrivit sursei citate, 72% dintre ucrainenii chestionați în cadrul analizei consideră că președintele Ucrainei poartă responsabilitatea personală pentru acțiunile corupte ale anturajului său. Aproape 25% dintre respondenți nu sunt de acord cu această afirmație.

KIIS recomandă prudență în interpretarea conceptului de „responsabilitate personală”. Conform evaluării KIIS, acesta se referă în primul rând la responsabilitatea politică.

Contextul mai larg al sondajelor realizate de KIIS arată că „responsabilitatea”, în percepția cetățenilor, nu este același lucru cu „implicarea personală”. Aceasta este percepută acum mai degrabă ca o responsabilitate politică decât ca o acuzație personală de implicare în acte de corupție.

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Sociologii au analizat, de asemenea, răspunsurile în funcție de nivelul de încredere în președinte.

Dintre cei care au încredere deplină în Zelenski, 3% îl consideră responsabil pentru acțiunile corupte ale anturajului său, 81% nu îl consideră responsabil, iar 16% s-au declarat indeciși.

Dintre respondenții care nu au prea multă încredere în Zelenski, 57% îl consideră responsabil pentru acțiunile corupte ale anturajului său, 19% nu îl consideră responsabil, iar 23% erau indeciși.

Dintre cei care nu au deloc încredere în președinte, 85% îl consideră responsabil, 5% nu îl consideră responsabil, iar 10% erau indeciși.

Sondajul KIIS a fost realizat în perioada 12-21 septembrie 2026 prin intermediul unor interviuri telefonice în toate regiunile Ucrainei aflate sub controlul guvernului. Au fost chestionați în total 1.002 de respondenți. Eșantionul sondajului a cuprins cetățeni adulți ai Ucrainei, cu vârsta de cel puțin 18 ani, care locuiau pe teritoriile aflate sub control ucrainean la momentul realizării sondajului.

În ultimele luni, Kievul a fost zguduit de trei mari scandaluri de corupție extrem de zdruncinătoare, care au lovit direct în cercul restrâns al președintelui Volodimir Zelenski și au dus la demisii de răsunet la cel mai înalt nivel. Cel mai recent cutremur instituțional s-a produs în septembrie 2026, când procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, a fost forțat să demisioneze după ce birourile sale au fost luate cu asalt de agenții anticorupție (NABU).

Schema Energoatom de 100 de milioane de dolari: Cazul Timur Mindich (Finele anului 2025 – începutul lui 2026)

Acesta este considerat de presa de la Kiev drept cel mai mare scandal de corupție din mandatul lui Volodimir Zelenski, ale cărui unde de șoc și anchete s-au prelungit pe parcursul acestui an. Biroul Național Anticorupție a demascat o schemă masivă de delapidare și mită în cadrul companiei de stat din domeniul nuclear, Energoatom, cu prejudicii estimate la 100 de milioane de dolari. Creierul întregii operațiuni a fost indicat ca fiind Timur Mindich, un partener de afaceri și extrem de apropiat al lui Zelenski (co-fondator al studioului media Kvartal 95). Mindich a fugit din țară pentru a scăpa de procurori. Scandalul a dus instant la demisia a doi miniștri din guvern.

O altă lovitură devastatoare la vârful puterii de la Kiev a avut loc în mai 2026, când agențiile NABU și SAPO (Procuratura Specializată Anticorupție) au emis o notificare oficială de suspiciune și ulterior l-au arestat pe Andri Yermak, fostul șef de cabinet al președintelui Zelenski.

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