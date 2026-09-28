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Vicepreședintele ANCOM ironizează show-ul de „adio” al lui Fritz: „Mai tare era dacă era primar în China”

Ruxandra Radulescu
Vicepreședintele ANCOM ironizează show-ul de
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Vicepreședintele ANCOM (Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii), Pavel Popescu, a reacționat la spectacolul pus în scenă de Dominic Fritz, cu trei zile înainte de a-și pierde funcția de primar al Timișoarei. Șeful ANCOM i-a reamintit, într-o manieră subtilă, lui Fritz că este obligat să părăsească scaunul de edil din moment ce a fost declarat în conflict de interese de către Autoritatea Națională de Integritate, aspect validat atât de Curtea Supremă, cât și de Curtea Constituțională

Show-ul pus la cale de Dominic Fritz, duminică, cu trei zile înainte de a părăsi scaunul de edil al Timișoarei, a generat o reacție și din partea lui Pavel Popescu, vipreședinte ANCOM. Acesta afirmat, cu sarcasm, că a fost „impresionat” de modul în care Fritz a cântat la orgă, imnul României, cu tricolorul la gât. Pavel Popescu nu a ezitat să menționeze și „corul” susținătorilor lui Fritz din USR.

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„Ca timișorean, am fost profund impresionat și emoționat de momentul interpretării imnului României de către primarul Dominic Fritz și corul USR”, a afirmat Pavel Popescu pe Facebook.

Popescu a subliniat, într-o manieră indirectă și plină de ironie, că în spatele show-ului îmbibat de patriotism lacrimogen se află deciziile a două instanțe, care au ajuns la concluzia că Dominic Fritz nu mai poate ocupa funcția de primar.

Potrivit șefului ANCOM, dacă Fritz ar fi fost primarul unui oraș din China, acesta ar fi avut parte de o sancțiune mult mai dură pentru faptele comise și ar fi riscat chiar să fie aruncat după gratii. Într-un astfel de scenariu lui Fritz i-ar fi fost imposibil să organizeze un concert de adio, pentru că nu ar fi „găsit sală”, subliniază Pavel Popescu.

„Mai tare era, totuși, dacă Fritz ar fi fost primar demis, să zicem, în… Tianjin (China) și ar fi trebuit să pună în scenă tot show-ul ăsta acolo. Nu era problemă de imn, că sigur îl învăța. Da’ nu cred că găsea sală…”, a precizat Pavel Popescu.

Dominic Fritz, show la orgă, cu tricolorul la gât

Dominic Fritz a oferit un moment neobișnuit timișorenilor, în cadrul unui eveniment în care și-a luat „adio” de la cetățeni, după șase ani în care a ocupat funcția de primar al orașului. Edilul și-a pus eșarfa tricoloră la gât, s-a așezat la orgă și a cântat „Deșteaptă-te, române”. Timișorenii prezenți în sală l-au aplaudat, iar la final s-au ridicat în picioare și au scandat „Timișoara! Timișoara!”.

Primarul a vorbit despre tristețea despărțirii de funcția pe care a ocupat-o și a susținut că mandatul său este întrerupt de o majoritate politică pe care a catalogat-o drept „toxică pentru România”.

Fritz, declarat în conflict de interese de către ANI

Fritz a fost declarat în stare de „conflict de interese” de Înalta Curte de Casație și Justiție, după ce Agenția Națională de Integritate (ANI) a susținut că edilul a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) .

Planul Urbanistic, în cauză, implica o societate în cadrul căreia era asociat un arhitect de la care Fritz contractase anterior un împrumut folosit pentru finanțarea campaniei electorale din 2020. După decizia Inaltei Curți, Dominic Fritz a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care a anunțat că va contesta sentința la CEDO.

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