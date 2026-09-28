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USR își laudă miniștrii din guvernul Siegfried Mureșan, în speranța că va putea strânge voturi pentru învestirea noului cabinet

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Senatorul Sorin Șipoș, de la USR, se declară încrezător în miniștrii propuși de partidul său și spune că aceștia au demonstrat profesionalism și au obținut rezultate în guvernul Bolojan. Apologia miniștrilor USR vine după ce social-democrații au decis să nu voteze guvernul premierului desemnat. „Mureșan este decuplat total de România. Nu cedăm șantajului politic”, a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu, după Comitetul Politic Național al partidului. Nici AUR nu votează guvernul Mureșan. „România nu are nevoie de o copie a guvernului Bolojan”, au precizat reprezentanții partidului.

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Astăzi încep audierile miniștrilor. Uniunea Salvați România se prezintă cu o echipă remarcabilă, în care avem oameni care nu numai că au un CV foarte bun, ci și rezultate extraordinare pentru România“, spune Șipoș.

Sorin Șipoș îl prezintă pe Radu Miruță drept un profesionist demn de laudă pentru rezultatele obținute la conducerea MApN. Miruță nu este singurul ministru de la USR în care Sorin Șipoș își pune speranțele.

Îl avem la Apărare pe Radu Miruță, omul care a dus înainte programul SAFE și care a revigorat industria de apărare. Îl avem la Economie pe Irineu Darău. Irineu Darău a dus la bun sfârșit toate jaloanele din PNRR privind economia și a securizat, în felul acesta, sute de milioane de euro pentru România“, a mai spus Șipoș.

Oana Țoiu

Oana Țoiu este ministrul care, potrivit lui Sorin Șipoș, a adus claritate și coerență în relațiile externe.

La Externe o avem pe Oana Țoiu, care a adus claritate și coerență în politica externă, într-un context internațional complicat și într-un context de securitate regională complicat”, a precizat Sorin Șipoș.

De asemenea, o avem pe Diana Buzoianu la Mediu, care a dus și ea la bun sfârșit toate jaloanele PNRR aferente mediului și a realizat, de asemenea, foarte multe reforme complicate, printre care și reforma Romsilva“, a transmis senatorul USR.

Șipoș a recunoscut deschis diferența de voturi din Parlament, însă a precizat că negocierile continuă intens până la momentul ședinței de învestitură.

Dacă aducem voturi sau nu, asta o să vedem de abia miercuri când se va da votul. În acest moment, încă noi credem că responsabilitatea pe care o are fiecare parlamentar pentru a scoate România din criza politică. considerăm că încă mai este timp pentru a putea să strângem cele 233 de voturi, pe care, cu siguranță că astăzi nu le avem”, a mai spus senatorul USR.

Domnul Mureșan negociază și sperăm că o să aibă această întâlnire. Și, repet, până la momentul votului se poate întâmpla orice, noi o să ne jucăm această carte și o să negociem atât în comisii cât și întâlnirea aceasta domnului Mureșan, pe care sperăm să o aibă cu PSD-ul, pentru a putea găsi voturile necesare”, a continuat senatorul.

Sorin Șipoș a precizat că, în cazul în care Guvernul Mureșan nu va primi voturile necesare, partidele nu au altă soluție, iar guvernarea interimară va fi continuată de Ilie Bolojan.

„Soluția pentru a putea guverna România în acest moment nu este clară și de asta guvernul Bolojan e sortit să ducă mai departe guvernarea în României. Nu avem o altă variantă dacă guvernul Mureșan nu va trece propunerea Mureșan”, a conchis Șipoș.

Audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan încep luni și se desfășoară pe parcursul a două zile, iar votul de învestitură este programat miercuri.

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