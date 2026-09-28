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Trump susține că Zelenski a fost de acord să „o ia mai ușor” cu atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești

Melania Agiu
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Președintele SUA, Donald Trump, susține că i-a cerut omologului său ucrainean Volodimir Zelenski să încetinească ritmul atacurilor asupra rafinăriilor de petrol rusești și că Zelenski ar fi fost de acord.

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Trump a făcut afirmațiile într-un interviu acordat Fox News.

„Problema majoră este că în Rusia au loc explozii la rafinăriile de petrol. De fapt, aceasta este o problemă mai mult a Rusiei decât a Orientului Mijlociu: Ucraina și Rusia sunt în conflict, iar Ucraina atacă în Rusia fabrici de producție de motorină, deoarece acestea procesează volume enorme. Deci, situația este într-adevăr interesantă. Și am vorbit cu președintele Zelenski, i-am spus: „Trebuie să o luați mai ușor cu aceste atacuri asupra rafinăriilor”. El a spus: „Ei bine, cel mai probabil vom face asta”, a declarat președintele american.

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Trump a adăugat că aceste atacuri „provoacă o problemă la nivel mondial”. În continuare, liderul de la Casa Albă a menționat că „există și alte măsuri pe care le poate lua”, referindu-se la Zelenski.

În cadrul interviului pentru Fox News, președintele SUA a sugerat posibilitatea impunerii unei interdicții asupra exportului de motorină americană.

„Ne gândim foarte serios la asta. Este posibil să facem asta”, a declarat el.

La începutul întâlnirii lor de la New York, din 22 septembrie, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va discuta cu președintele Volodimir Zelenski despre atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol rusești.

Ulterior, președintele Volodimir Zelenski a declarat că, în ciuda anumitor declarații publice din partea americană, în cadrul unei întâlniri private cu președintele SUA, Donald Trump, nu au existat încercări de a forța Ucraina să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de petrol și a altor instalații de acest gen.
A doua zi, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a afirmat că Washingtonul va încerca să obțină un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, deși a recunoscut că acest lucru ar fi dificil.

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