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Cinci nume, propuse pentru sancționare după anchetele privind întâlnirea Bolojan-Tănăsescu și zborul la Mykonos

Cinci nume, propuse pentru sancționare după anchetele privind întâlnirea Bolojan-Tănăsescu și zborul la Mykonos
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Plenul Senatului a votat luni, 9 noiembrie, cele două rapoarte finale întocmite de Comisia pentru constituționalitate în urma anchetelor privind întâlnirea dintre fostul premier Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, precum și zborul privat către Mykonos efectuat de judecătorul CCR Cristian Deliorga. Documentele conțin propuneri de sancționare pentru cinci persoane, Simina Tănăsescu, Cristian Deliorga, Ilie Bolojan, Mihai Daraban și Alexandru-Mihai Borcan, însă senatorii nu au reușit să clarifice împrejurările celor două situații, după 11 săptămâni de verificări.

Ce au constatat senatorii în cazul întâlnirii dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu

Comisia pentru constituționalitate a constatat că nu a putut stabili împrejurările, scopul, motivele și temele discutate la întâlnirea din 14 august, desfășurată la Palatul Parlamentului, între fostul premier Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Potrivit raportului, ancheta nu a putut avansa deoarece persoanele invitate la audieri nu s-au prezentat, iar unele instituții cărora le-au fost solicitate informații nu au transmis răspunsurile cerute. Comisia a constatat, de asemenea, că nu a putut clarifica motivul pentru care întâlnirea s-a desfășurat în biroul președintelui Senatului.

Raportul arată că prezența Simonei Tănăsescu și a secretarului general al CCR la audieri sau transmiterea unui răspuns instituțional transparent ar fi putut înlătura suspiciunile privind eventuale relații ori conduite incompatibile cu cerințele de imparțialitate ale Curții Constituționale.

În acest caz, senatorii propun sesizarea plenului CCR pentru analizarea aspectelor rezultate din anchetă, aplicarea unor eventuale sancțiuni și comunicarea concluziilor. O altă propunere vizează sesizarea Comisiei juridice a Senatului pentru cercetarea disciplinară a lui Ilie Bolojan, ca urmare a refuzului de a răspunde solicitărilor comisiei și a neprezentării la audieri.

  • Vezi AICI raportul.

Ce nu au reușit să afle despre zborul privat către Mykonos

Cea de-a doua anchetă a vizat deplasarea din 8 iulie către insula Mykonos, efectuată de judecătorul CCR Cristian Deliorga cu un avion privat, alături de mai mulți politicieni.

Nici în acest caz, Comisia pentru constituționalitate nu a reușit să stabilească toate circumstanțele deplasării. Senatorii au constatat imposibilitatea clarificării modului în care a fost organizată călătoria, a persoanelor care au suportat costurile și a eventualelor beneficii materiale sau de altă natură de care ar fi beneficiat judecătorul CCR.

Raportul propune sesizarea plenului Curții Constituționale pentru verificarea acestor aspecte, aplicarea unor eventuale sancțiuni și comunicarea concluziilor. De asemenea, senatorii solicită sesizarea Adunării Generale a Camerei de Comerț și Industrie a României pentru examinarea conduitei președintelui instituției, Mihai Daraban, care nu s-a prezentat la audierile din Parlament.

Cinci persoane, vizate de propunerile de sancționare

Rapoartele finale adoptate de Comisia pentru constituționalitate conțin propuneri de sancționare pentru cinci persoane: Simina Tănăsescu, Cristian Deliorga, Ilie Bolojan, Mihai Daraban și Alexandru-Mihai Borcan.

Cele două rapoarte au fost adoptate luni dimineață de Comisia pentru constituționalitate, iar ulterior au fost supuse votului plenului Senatului.

  • Pe 24 august, plenul Senatului a aprobat declanșarea unei anchete parlamentare privind întâlnirea din 14 august dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Ulterior, pe 8 septembrie, obiectul anchetei a fost extins pentru a include și deplasarea cu avionul privat către Mykonos a judecătorului CCR Cristian Deliorga. Comisia pentru constituționalitate i-a convocat de opt ori la audieri pe Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan, însă aceștia nu s-au prezentat.
Comentarii 1
  • Gheorghe Viorel

    Parlamentul a ajuns bataia de joc a infractorilor ,a ministrilor ,prim-ministri ce nu se prezinta la solocitarea parlamentului , de ce nu se face o lege ca acestia sa fie adusi cu politia in cazul in care nu se prezinta ,deoarece consider ca s-a comis o infractiune ,o nelamurire ce trebuie lamurit de la caz la caz , ca ministri s-au prim ministri sa se sanctioneze cu demisia din functie ,asa ca parlamentarii prefera sa fie umiliti s-au bataia de joc a unor persoane

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