Diana Buzoianu se leagă cu lanțurile de scaunul de ministru, cu trei zile înainte de moțiune: „Cereri pe fond politic”

Ruxandra Radulescu
12 dec. 2025, 16:33, Știri politice
Diana Buzoianu se leagă cu lanțurile de scaunul de ministru, cu trei zile înainte de moțiunea pentru demiterea acesteia: "Cereri pe fond politic"

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, vineri, la Brașov, că nu își va demisia. Oficialul a reiterat aceste afirmații după ce Sorin Grindeanu i-a solicitat premierului Bolojan să o demită. Luni 15 decembrie, plenul Parlamentului va vota moțiunea depusă de senatorii AUR și grupul „Pace Întâi România”, împotriva Dianei Buzoianu.

Diana Buzoianu a precizat că solicitările cu privire la demisia acesteia sunt motivate politic.

„Nu am luat în calcul nici măcar pentru o secundă acest lucru dintr-un singur motiv: aceste cereri vin pe un fond politic, iar pe mine nu mă poate şantaja niciun om politic actual. Nu există niciun fel de presiune care poate fi pusă pe mine în acest sens”, a afirmat Buzoianu.

Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, votată luni în Parlament

Senatorii din grupurile AUR și ”Pace Întâi România” au depus, miercuri, 10 decembrie, o moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu, ministrul Mediului. Documentul a fost înregistrat cu 49 de semnături, peste pragul minim de 34 necesare.

Moțiunea va fi dezbătută și votată luni 15 decembrie, la ora 16:00, în aceeași zi în care plenul Senatului și Camerei Deputaților se va pronunța și asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Termenul stabilit pentru dezbatere şi votul asupra moţiunii în condiţiile respectării Regulamentului, articolele 170, 174, este luni, 15 decembrie, ora 16:00”, a spus Mircea Abrudean.

FOTO: Mediafax

