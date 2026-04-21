Raed Arafat acuză o campanie de discreditare a sa după ce a fost audiat la Parchetul Militar. „Aceste acțiuni depășesc cadrul strict juridic”

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) a transmis că își reafirmă disponibilitatea de a colabora cu anchetatorii și de a sprijini orice demers de aflare a adevărului. Acesta a avertizat însă că „aceste acțiuni depășesc cadrul strict juridic” și acuză o campanie de discreditare a sa, cu consecințe asupra mecanismelor de intervenție în situații de urgență.
Șeful DSU spune că nu au fost prezentate niciun fel de elemente care să indice exitența unor fapte de natură penală și susține că extinderea acestor investigații fără indicii reale, ridică semne de întrebare cu privire la „temeinicia și proporționalitatea lor”.
„În contextul anchetelor penale recente, îmi reafirm disponibilitatea deplină de a coopera cu autoritățile competente și de a sprijini orice demers legitim de clarificare a situației. Cu toate acestea, subliniez că, până în prezent, nu au fost prezentate niciun fel de elemente concrete care să indice existența unor fapte de natură penală. Persistența și extinderea acestor investigații cu privire la persoana mea și la activitatea mea profesională, în absența unor indicii reale și verificabile, ridică serioase semne de întrebare cu privire la temeinicia și proporționalitatea lor.
Raed Arafat atrage atenția că implicarea sa în acest dosar este una artificială și consideră că asocierea numelui său cu această anchetă ar avea efecte negative asupra imaginii sale publice.
„În mod deosebit, atrag atenția asupra faptului că includerea mea în aceste demersuri apare ca fiind forțată și artificială, prin enunțarea unor pretinse teze de complicitate sau de coordonare a unor activități, în lipsa oricărei contribuții ori implicări reale din partea mea în situațiile investigate. O asemenea asociere nejustificată nu poate trece neobservată și este de natură să genereze consecințe semnificative asupra reputației mele, lucru care, de altfel, pare a fi urmărit în mod direct”.
Mai mult decât atât, șeful DSU vorbește despre o posibilă campanie de discreditare și sugerează că ancheta care îl vizează ar avea și o componentă personală. În opinia acestuia, aceste situații pot afecta percepția publică asupra instituțiilor de intervenție.
„În acest context, devine tot mai evident că aceste acțiuni depășesc cadrul strict juridic, conturând caracteristicile unei campanii de discreditare. Așa cum am mai spus, există indicii că aceste demersuri sunt alimentate nu de considerente exclusiv instituționale, ci și de factori de natură personală, ceea ce este incompatibil cu standardele de imparțialitate și echilibru care ar trebui să guverneze orice procedură publică.Orice afectare nejustificată a credibilității mele în acest domeniu produce consecințe care depășesc planul individual, putând influența negativ încrederea publică în mecanismele de intervenție și în capacitatea instituțională de răspuns în situații de urgență. Într-un sector în care încrederea, coordonarea și autoritatea profesională sunt esențiale, asemenea demersuri pot avea efecte indirecte inclusiv asupra siguranței cetățenilor”.
În finalul postării, Raed Arafat a transmis că este esențial ca acțiunile autorităților să aibă la bază probe și a subliniat că are înceredere că „adevărul va prevala”.
„Consider esențial ca acțiunile autorităților să fie fundamentate exclusiv pe probe, legalitate și bună-credință și îmi exprim încrederea că adevărul va prevala, iar toate aceste aspecte vor fi evaluate cu obiectivitate, echilibru și responsabilitate”.
Reamintim că Raed Arafat a fost audiat, marți, de către procurorii Parchetului Militar după ce ar fi achiziționat un elicopter SMURD de pe o insulă din apropierea Regatului Unit, fără să plătească TVA. Achiziția ar fi fost făcută în 2017, pe vremea când ministru de Interne era Carmen Dan. Elicopterul ar fi fost cumpărat de pe insula din apropierea Marii Britanii, fără să se plătească TVA. Acesta ar fi costat 4 milioane de euro, spun surse Mediafax, iar prejudiciul din neplata TVA s-ar ridica la 1 milion de euro.
