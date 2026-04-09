Preluarea portului Giurgiulești din Republica Moldova intră în linie dreaptă

Guvernul a aprobat finanțarea necesară pentru ca România, prin Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” Constanța, să cumpere integral operatorul care administrează Portul Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova. Măsura deschide calea unei extinderi strategice majore în zona Dunării și a Mării Negre, conform Mediafax.

Executivul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu 281,626 milioane de lei pentru anul 2026, bani proveniți din Fondul de rezervă bugetară. Suma este destinată creșterii capitalului social al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” (CNAPM) S.A. Constanța.

Fondurile vor susține o achiziție completă, prin care statul român vizează preluarea participației de 100% din ICS Danube Logistics SRL, compania care operează infrastructura portuară de la Giurgiulești.

Ținta tranzacției: Portul Giurgiulești

Tranzacția vizează indirect preluarea Portului Internațional Liber Giurgiulești, prin cumpărarea participației deținute de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în cadrul operatorului portuar.

Potrivit autorităților, toate aprobările necesare la nivel guvernamental și corporativ au fost deja acordate, ceea ce permite derularea efectivă a procesului de achiziție.

„Este o decizie cu relevanță majoră pentru România și pentru întreaga regiune a Mării Negre. Giurgiulești este singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova și un nod esențial la intersecția Dunării cu spațiul Mării Negre.

Portul Constanța va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești după finalizarea procesului inițiat de BERD pentru identificarea unui investitor strategic.

Integrarea Portului Giurgiulești într-o viziune comună cu Portul Constanța va consolida coridorul logistic Dunăre–Marea Neagră și va contribui la dezvoltarea unei platforme regionale mai puternice pentru comerț, tranzit și investiții”, a subliniat ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

Impactul regional și rolul strategic al Portului Giurgiulești

Autoritățile tratează această mutare ca pe o consolidare a poziției României în infrastructura de transport regional. Integrarea operațională dintre Constanța și Giurgiulești ar putea facilita fluxurile comerciale, în special pe axa Dunării, și ar crea premise pentru creșterea volumelor de tranzit.

În același timp, proiectul este văzut ca o oportunitate pentru mediul de afaceri din ambele state și pentru conectarea mai eficientă la proiectele de reconstrucție din Ucraina.

Portul Internațional Giurgiulești are un rol dominant în economia Republicii Moldova, gestionând peste 70% din comerțul navigabil al țării. Situat strategic la vărsarea Dunării, în apropiere de granițele cu România și Ucraina, acesta poate primi atât nave fluviale, cât și maritime.

Infrastructura include terminale pentru produse petroliere, cereale și mărfuri generale, completate de facilități logistice și un parc de afaceri, ceea ce îl transformă într-un hub regional important.

