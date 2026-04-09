Liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, critică numirile șefilor de la marile parchete. Ce spune despre Nicușor Dan

Tensiunile politice cresc în jurul deciziilor luate de președintele Nicușor Dan în legătură cu numirile la marile parchete, iar reacțiile din zona PNL nu întârzie să apară. Deputatul liberal Alexandru Muraru a lansat un atac dur la adresa șefului statului, în care a criticat numirile făcute la vârful parchetelor. El spune că situația este una „de o gravitate extremă”.

”Aceste numiri nu aduc nici un progres real pentru sistemul de justiție. În locul unor reforme, vedem mai degrabă continuarea unor practici de culise. Responsabilitatea politică nu poate fi ignorată pentru aceste numiri”, spune Muraru.

Declarația vine într-un moment deja complicat, în care schimbările din sistemul judiciar sunt atent urmărite, iar fiecare mutare de la Cotroceni este analizată politic. Practic, numirile în marile parchete au devenit din nou un subiect fierbinte, cu mize mari și interpretări pe măsură.

Muraru: „Nicușor Dan nu poate nega faptul că eticheta pe aceste numiri este cea legată de PSD”

Liderul PNL Iași consideră că numirile sunt în strânsă legătură cu PSD, iar președintele nu poate nega acest lucru.

”Nicușor Dan nu poate nega faptul că eticheta pe aceste numiri este cea legată de PSD. Ilie Bolojan nu a participat la acest troc, nu a fost implicat în acest proces de negociere sub nici o formă”, spune liberalul.

Muraru îi ia apărarea premierului Bolojan și spune că este „singurul om de la vârful statului român care dorește cu adevărat reforma statului”.

„În momentul de față, Ilie Bolojan a rămas singurul om de la vârful statului român care dorește cu adevărat reforma statului și a lumii politice. Problema este în final că nu este o miză personală sau de partid, ci ține de credibilitatea justiției”, spune Muraru.

Fratele lui Alexandru Muraru ar putea fi rechemat de la Washington

Dar contextul este și mai interesant. În paralel cu aceste decizii din justiție, se conturează și un val de schimbări în diplomație. Potrivit informațiilor Gândul, după Paște ar urma să fie înlocuiți mai mulți ambasadori ai României, într-o mișcare mai amplă de resetare a politicii externe.

Printre numele vehiculate se află chiar Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite și, în același timp, fratele deputatului liberal. O eventuală rechemare de la Washington, după un mandat de câțiva ani, ar adăuga o dimensiune personală acestei dispute politice.

Chiar dacă Alexandru Muraru nu a legat direct cele două subiecte, momentul în care vin criticile sale ridică semne de întrebare. Practic, atacul la adresa președintelui apare exact într-o perioadă în care familia sa ar putea fi afectată de deciziile de la vârful statului.

