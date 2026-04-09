Prima pagină » Știri politice » Liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, critică numirile șefilor de la marile parchete. Ce spune despre Nicușor Dan

Tensiunile politice cresc în jurul deciziilor luate de președintele Nicușor Dan în legătură cu numirile la marile parchete, iar reacțiile din zona PNL nu întârzie să apară. Deputatul liberal Alexandru Muraru a lansat un atac dur la adresa șefului statului, în care a criticat numirile făcute la vârful parchetelor. El spune că situația este una „de o gravitate extremă”.

”Aceste numiri nu aduc nici un progres real pentru sistemul de justiție. În locul unor reforme, vedem mai degrabă continuarea unor practici de culise. Responsabilitatea politică nu poate fi ignorată pentru aceste numiri”, spune Muraru.

Declarația vine într-un moment deja complicat, în care schimbările din sistemul judiciar sunt atent urmărite, iar fiecare mutare de la Cotroceni este analizată politic. Practic, numirile în marile parchete au devenit din nou un subiect fierbinte, cu mize mari și interpretări pe măsură.

Muraru: „Nicușor Dan nu poate nega faptul că eticheta pe aceste numiri este cea legată de PSD”

Liderul PNL Iași consideră că numirile sunt în strânsă legătură cu PSD, iar președintele nu poate nega acest lucru.

”Nicușor Dan nu poate nega faptul că eticheta pe aceste numiri este cea legată de PSD. Ilie Bolojan nu a participat la acest troc, nu a fost implicat în acest proces de negociere sub nici o formă”, spune liberalul.

Muraru îi ia apărarea premierului Bolojan și spune că este „singurul om de la vârful statului român care dorește cu adevărat reforma statului”.

„În momentul de față, Ilie Bolojan a rămas singurul om de la vârful statului român care dorește cu adevărat reforma statului și a lumii politice. Problema este în final că nu este o miză personală sau de partid, ci ține de credibilitatea justiției”, spune Muraru.

Fratele lui Alexandru Muraru ar putea fi rechemat de la Washington

Dar contextul este și mai interesant. În paralel cu aceste decizii din justiție, se conturează și un val de schimbări în diplomație. Potrivit informațiilor Gândul, după Paște ar urma să fie înlocuiți mai mulți ambasadori ai României, într-o mișcare mai amplă de resetare a politicii externe.

Printre numele vehiculate se află chiar Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite și, în același timp, fratele deputatului liberal. O eventuală rechemare de la Washington, după un mandat de câțiva ani, ar adăuga o dimensiune personală acestei dispute politice.

Chiar dacă Alexandru Muraru nu a legat direct cele două subiecte, momentul în care vin criticile sale ridică semne de întrebare. Practic, atacul la adresa președintelui apare exact într-o perioadă în care familia sa ar putea fi afectată de deciziile de la vârful statului.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Nicușor Dan e sub asediul foștilor săi susținători. Avalanșă de injurii și acuzații la adresa președintelui după numirile de la șefia parchetelor. #Reziștii îl înjură mai rău decât suveraniștii: „Abject”/„Labil”/„Grețos”/„Jenant”/ „Trădător”/ CTP: „Cam cât de idioți suntem”/ Până și Șora „a înviat” să-l certe pe șeful statului

Schimbări majore în diplomație, după Paște. Mai mulți ambasadori vor fi înlocuiți, printre care și Andrei Muraru, de la Washington. Cu cine vrea să-l înlocuiască Nicușor Dan

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS România încă așteaptă decizia Comisiei Europene în legătură cu pensiile speciale. Ce spune ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru
14:11
România încă așteaptă decizia Comisiei Europene în legătură cu pensiile speciale. Ce spune ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru
NEWS ALERT Dragoș Pîslaru dă asigurări că nu există motive ca România să nu îndeplinească jaloanele din PNRR. Care e planul ministrului Fondurilor Europene
13:09
Dragoș Pîslaru dă asigurări că nu există motive ca România să nu îndeplinească jaloanele din PNRR. Care e planul ministrului Fondurilor Europene
NEWS ALERT Guvernul Bolojan a ținut un moment de reculegere pentru Mircea Lucescu la începutul ședinței de joi
11:45
Guvernul Bolojan a ținut un moment de reculegere pentru Mircea Lucescu la începutul ședinței de joi
Nicușor Dan e sub asediul foștilor săi susținători. Avalanșă de injurii și acuzații la adresa președintelui după numirile de la șefia parchetelor. #Reziștii îl înjură mai rău decât suveraniștii: „Abject”/„Labil”/„Grețos”/„Jenant”/ „Trădător”/ CTP: „Cam cât de idioți suntem”/ Până și Șora „a înviat” să-l certe pe șeful statului
11:16
Nicușor Dan e sub asediul foștilor săi susținători. Avalanșă de injurii și acuzații la adresa președintelui după numirile de la șefia parchetelor. #Reziștii îl înjură mai rău decât suveraniștii: „Abject”/„Labil”/„Grețos”/„Jenant”/ „Trădător”/ CTP: „Cam cât de idioți suntem”/ Până și Șora „a înviat” să-l certe pe șeful statului
NEWS ALERT Trump s-a plâns în discuția cu Mark Rutte că NATO nu a fost pentru el la nevoie
10:15
Trump s-a plâns în discuția cu Mark Rutte că NATO nu a fost pentru el la nevoie
FLASH NEWS Stelian Ion, fost ministru al Justiției al USR, îl critică direct pe Nicușor Dan: „Numirile de azi, o mare greșeală”. Cum argumentează
23:35
Stelian Ion, fost ministru al Justiției al USR, îl critică direct pe Nicușor Dan: „Numirile de azi, o mare greșeală”. Cum argumentează
Mediafax
Cursă contra cronometru pentru PNRR. Dragoș Pîslaru anunță un acord pentru implementarea jaloanelor înainte de termenul limită
Digi24
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor SUA din Europa
Cancan.ro
Ultimele luni din viața lui Mircea Lucescu. Adevărata boală de care suferea, de fapt
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Adevarul
„Voturile ardelenilor nu au ce căuta la sediile UDMR”- Semnalul de alarmă de la vârful Parlamentului European
Mediafax
Program de Paște 2026 în marile magazine. Când mai ai timp pentru cumpărături înainte de sărbători
Click
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Digi24
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers. Șoferul a filmat totul
Cancan.ro
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Decizie surprinzătoare: Volkswagen spune STOP pentru Euro 7 pe aceste motoare
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Efectele schimbărilor climatice persistă chiar și la stră-strănepoți, arată un nou studiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe