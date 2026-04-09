Schimbări majore în diplomație, după Paște. Mai mulți ambasadori vor fi înlocuiți, printre care și Andrei Muraru, de la Washington. Gândul publică cele două nume de pe lista lui Nicușor Dan care l-ar putea înlocui pe Muraru. Unul e de la NATO, celălalt, de la ONU

Nicușor Dan turează motoarele în zonă diplomație și, potrivit surselor Gândul, va face schimbări majore, imediat după sărbătorile Pascale. Cea mai de răsunet va fi făcută la Ambasada României de la Washington. Andrei Muraru urmează să fie chemat în țară. Mandatul acestuia urmează să se încheie, așadar, după 5 ani. Acesta a fost nominalizat în mandatul de președinte al lui Klaus Iohannis, în martie 2021, a primit aviz favorabil pe 14 aprilie și a primit scrisoarea de acreditare semnată de președintele Joe Biden, pe 15 septembrie 2021.

De numele lui Muraru se leagă mai multe scandaluri, inclusiv cel al reședinței de lux pe care a închiriat-o statul român, în mandatul său, de 46 de camere, pentru care statul plătește o chirie de 21.000 de dolari pe lună, așa cum Gândul a scris aici.

Tot de mandatul său se leagă eșecul României de a intra în programul VisaWaver.

Potrivit surselor Gândul, cel mai probabil, Muraru va fi numit într-o altă țară, Administrația Prezidențială fiind mulțumită „în mare” de prestația sa la Washington.

Două nume sunt pe lista scurtă a președintelui Nicușor Dan, care l-ar putea înlocui pe Andrei Muraru: Cornel Feruță, ambasadorul României la ONU și Dan Neculăescu, reprezentantul permanent al României la NATO.

Cele mai mari șanse le-ar avea Dan Neculăescu, foarte apreciat la NATO. Se pare că acesta a dezvoltat o relație foarte apropiată de Mark Rutte, șeful structurii, ceea ce e văzut ca un mare plus de Cotroceni.

Dan Neculăescu este diplomat de carieră, lucrează în Ministerul Afacerilor Externe din octombrie 2002 și are rangul de ambasador. CV-ul oficial spune că a absolvit Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității din București și Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București.

Din februarie 2022 este reprezentantul permanent al României la NATO, după ce înainte fusese secretar de stat pentru afaceri strategice în MAE.

Foarte apreciat este și Cornel Feruță. Din CV-ul oficial reiese că a absolvit științe politice și are un master în relații internaționale. Între 2007 și 2012 a fost ambasador și reprezentant permanent al României pe lângă organizațiile internaționale de la Viena. Din septembrie 2013 a ocupat la AIEA funcția de Assistant Director General/Chief Coordinator, iar în iulie–decembrie 2019 a asigurat interimatul la conducerea agenției. Ulterior a fost numit secretar de stat pentru afaceri globale și strategii diplomatice, iar acum este reprezentantul permanent al României la ONU, la New York.

Nicușor Dan a anunțat încă din luna februarie o remaniere dură în Diplomație.

„Estimez că în martie o să avem 40, 50 de schimbări importante. Urmează capitale importante. Termenul uzual este de patru ani pentru un diplomat. Acest termen a expirat, trebuia să avem schimbări după alegerile din noiembrie 2025, dar asta nu s-a întâmplat, o să avem schimbări în martie 2026″,

Iată că termenul a fost depășit puțin și schimbările vor fi anunțat în aprilie, imediat după Paște.

AUTORUL RECOMANDĂ: