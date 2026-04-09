Irlanda scoate armata pe străzi pentru a înăbuși protestele masive contra creșterii prețurilor

Armata a fost chemată să îndepărteze vehiculele grele care blochează depozitele de combustibil, în cadrul unui protest continuu în Irlanda față de creșterea prețurilor la combustibil.

Guvernul irlandez a solicitat oficial intervenția armatei pentur a debloca infrastructura paralizată de protestatari pentru a treia zi consecuritv. Protestele sunt organizate de fermieri și transportatori, care sunt nemulțumiți de creșterea explozivă a prețurilor la combustibili.

În cadrul protestelor, armata va utiliza camioane de remorcare de mare tonaj pentru a îndepărta tractoarele și camioanele care blochează depozitele de combustibil și rutele principale. Această intervenție este considerată neobișnuită, dar necesară după ce blocajele au fost catalogate drept „sabotaj național”.

