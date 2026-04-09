România încă așteaptă decizia Comisiei Europene în legătură cu pensiile speciale. Ce spune ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, este prudent în privința banilor din PNRR blocați din cauza reformei pensiilor speciale: există șanse, dar nimic nu este garantat. El vorbește despre un „optimism rezervat” în relația cu Bruxelles-ul, în contextul în care România încearcă să recupereze sute de milioane de euro după întârzierile pe jalonul privind pensiile magistraților.

„Nu vreau să creez așteptări sau speranțe în plus”, spune Pîslaru, explicând că situația este încă incertă, chiar dacă există semnale pozitive din partea Comisiei Europene.

Ministrul subliniază că discuțiile cu oficialii europeni au ajuns la cel mai înalt nivel, iar România încearcă să își susțină cazul cât mai bine.

„Semnalul pe care l-am primit […] este că președinta Ursula von der Leyen a ascultat argumentele noastre”, a declarat acesta.

Guvernul încearcă să repare întârzierile

Totuși, cheia problemei rămâne reforma pensiilor speciale, un jalon sensibil din PNRR, care a întârziat și a pus în pericol o tranșă importantă de bani europeni. Pîslaru insistă că România are acum argumente solide, mai ales după deciziile recente din plan intern.

„Vom putea în sfârșit demonstra îndeplinirea reformei asumate de România în cadrul PNRR”, a explicat ministrul.

Urmează însă partea cea mai delicată: evaluarea finală a Comisiei Europene.

„Să vedem care va fi evaluarea finală a Comisiei”, spune Pîslaru.

În paralel, Guvernul încearcă să repare întârzierile și să convingă Bruxelles-ul că reforma a fost, totuși, dusă la capăt.

„Vom cere reanalizarea cererii de plată nr. 3”, a precizat ministrul.

Miza este una uriașă, aproximativ 231 de milioane de euro. Sunt bani europeni nerambursabili, care depind de modul în care Comisia va interpreta îndeplinirea acestui jalon.

Chiar și în aceste condiții, Pîslaru evită să promită un rezultat clar, dar transmite că autoritățile vor face tot posibilul pentru a salva situația.

„Voi depune toate eforturile diplomatice, formale și informale, pentru a încerca să salvăm situația jalonului pensiilor speciale”, a dat asigurări ministrul.

RECOMANDAREA AUTORULUI

