Premierul israelian Benjamin Netanyahu a făcut joi un anunț care deschide premisele unei păci în Orientul Mijlociu, după multe presiuni venite la nivel internațional. Netanyahu spune că a ordonat cabinetului său să înceapă „negocierile directe” cu Libanul cât mai curând posibil, în contextul în care în acest weekend delegațiile americane și iraniene se întâlnesc în Pakistan pentru a discuta pacea, scrie Al Jazeera.

„Având în vedere solicitările repetate ale Libanului de a deschide negocieri directe cu Israelul, am instruit ieri cabinetul să înceapă negocierile directe cu Libanul cât mai curând posibil”, a scris joi biroul lui Netanyahu într-un comunicat. „Negocierile se vor concentra pe dezarmarea Hezbollah și stabilirea unor relații pașnice între Israel și Liban.”

Negocierile se vor concentra pe dezarmarea Hezbollah și pe stabilirea unor „relații de pace” între Israel și Liban, anunță Netanyahu. Acest anunț a venit într-un moment de tensiune maximă, la doar o zi după ce Israelul a efectuat atacuri intense asupra Libanului, soldate cu sute de victime. De asemenea, anunțul vine și după ce SUA și Iran au încheiat marți seara un armistițiu fragil, care este condiționat de încetarea luptelor în Liban.

În ciuda mesajului de începere a negocierilor, operațiunile împotriva grupării Hezbollah din sudul Libanului vor continua.

„Continuăm să reprimăm energic Hezbollah și nu ne vom opri până când nu vom avea securitate. Realizările noastre grave, atât în ​​Iran, cât și împotriva axei răului, au dus la înfrângerea Iranului și împotriva axei răului a Israelului în regiune. De asemenea, au adus o schimbare în relațiile noastre cu țările respective, relații care nu existau în trecut. După solicitări repetate din partea guvernului libanez de a deschide un mesaj direct cu noi, m-am dus aseară la cabinet pentru a deschide un mesaj direct cu Libanul, pentru a deschide un dialog. Unu, ruperea continuării Hezbollah, iar al doilea, un acord de pace istoric și durabil în a doua jumătate a Libanului. Israelul este puternic de unde, Iranul este slab de unde”, a spus Netanyahu.

Unde vor avea loc primele discuții

Conform unor surse diplomatice, primele discuții ar putea avea loc chiar săptămâna următoare la Departamentul de Stat din Washington. Delegațiile ar putea fi conduse .ce ambasadorii celor două țări în SUA: Yechiel Leiter din partea Israelului și Nada Hamadeh-Moawad din partea Libanului.

Libanul a interzis grupările paramilitare în capitala țării

Cu puțin timp înainte de anunțul surprinzător al lui Benjamin Netanyahu, Libanul a anunțat că lucrează la o cale diplomatică pentru a începe să fie văzut „pozitiv” de actorii internaționali. De asemenea, prim-ministrul libanez, Nawaf Salam, a anunțat interzicerea grupărilor paramilitare, în speță Hezbollah, în capitala țării, Beirut.

„Armatei și forțelor de securitate li se solicită să înceapă imediat să consolideze impunerea deplină a autorității statului asupra guvernoratului Beirut și să monopolizeze armele doar în mâinile autorităților legitime”, a declarat joi prim-ministrul Nawaf Salam la sfârșitul unei ședințe de cabinet.

Anunțul venit din partea Israelului este unul surprinzător, având în vedere că Netanyahu a anunțat joi dimineața că Israelul va continua să atace Hezbollah „cu forță, precizie și determinare”.

„Continuăm să atacăm Hezbollah cu forță, precizie și determinare. La Beirut, l-am eliminat pe Ali Yousef Harshi, secretarul personal al secretarului general al organizației teroriste Hezbollah, Naim Qassem, și una dintre persoanele cele mai apropiate de acesta. Aseară, IDF a atacat o serie de infrastructuri teroriste în sudul Libanului: puncte de trecere care au fost folosite pentru transferul a mii de arme, rachete și lansatoare, precum și depozite de arme, lansatoare și sedii ale Hezbollah”, a spus joi Netanyahu.

Forța cu care armata israeliană a atacat Beirutul în ultimele două zile a dus la decesul a cel puțin 303 persoane și peste 1.000 de răniți, a anunțat Ministerul Sănătății din Liban.

