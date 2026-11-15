Premierul Luca Niculescu, mesaj la 39 de ani de la revolta muncitorilor din Brașov. „Au avut curajul să spună nu”

Premierul Luca Niculescu a transmis, duminică, un mesaj cu ocazia împlinirii a 39 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov, din 15 noiembrie 1987. Șeful Guvernului a amintit de curajul muncitorilor de la Uzina „Steagul Roșu” și de miile de oameni care au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva regimului comunist.

În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, premierul a vorbit despre contextul în care s-a desfășurat revolta și despre importanța acestui moment în istoria recentă a României.

„Într-o vreme în care frica și tăcerea dominau societatea românească, acești oameni au avut curajul să spună «nu». Au înfruntat represiunea și au arătat că dictatura putea fi contestată”, a transmis Luca Niculescu.

Premierul a amintit și de scandările care aveau să fie auzite din nou în timpul Revoluției din decembrie 1989.

„Strigătele «Jos Ceaușescu!» și «Deșteaptă-te, române!» aveau să răsune din nou, doi ani mai târziu, în timpul Revoluției din decembrie 1989”, a scris acesta.

Luca Niculescu: „Le datorăm nu doar recunoștință, ci și responsabilitatea de a apăra libertatea și democrația”

Șeful Guvernului a transmis un mesaj de recunoștință față de cei care au participat la revolta din 15 noiembrie 1987, amintind că mulți dintre ei au avut de suferit în urma protestului.

„Astăzi, ne amintim cu respect și recunoștință de cei care, la 15 noiembrie 1987, au avut curajul să înfrunte un regim nedrept. Mulți dintre ei au plătit un preț greu pentru acest curaj”, a transmis premierul.

În încheiere, Luca Niculescu a vorbit despre responsabilitatea generațiilor de astăzi de a proteja libertatea și democrația.

„Le datorăm nu doar recunoștință, ci și responsabilitatea de a apăra libertatea și democrația pe care astăzi le considerăm firești”, a mai scris premierul.