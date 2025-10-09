Premierul rămâne propriul subaltern. Bolojan, în continuare și premier, și vicepremier. Încă nu i-a găsit un înlocuitor lui Dragoș Anastasiu

S-a încheiat perioada de interimat a lui Ilie Bolojan pentru postul de vicepremier. Șeful Executivului îi ține locul vicepremierului Dragoș Anastasiu, care a demisionat pe 27 iulie. Purtătoare de cuvânt a Guvernului spune că Bolojan nu a găsit un înlocuitor.

Asta înseamnă că Bolojan va mai rămâne, încă un timp, propriul său subaltern.

„Deocmadată nu există nicio nominalizare pentru această poziție. Nu am informații despre intențiile premierului și despre numele pe care le ia în calcul”, declară Ioana Dogioiu, la finalul ședinței de guvern.

Dogioiu nu oferă un orizont de timp pentru desemnarea unui nou vicepremier.

Întrebată de ce Ilie Bolojan ocupă simultan și funcția de premier și cea de vicepremier, după expirarea interimatului Dogioiu răspunde enunțând precedentul Boc.

„Vă amintesc că au mai existat interimate prelungite, cel mai lung a fost al premierului Boc, înainte și după alegerile prezidențiale din 2009. Nu există un impediment legal pentru această situație. Dacă nu se poate face o nominalizare și o desemnare, în cel mai scurt timp cu putiință e de dorit ca ea să se întâmple, și premierul a spus că este în căutarea unei nominalizări, dar care are niște coordonate speciale, pentru că nu e nicun ministru apolitic care să facă legătura cu mediul de afaceri, cu societatea civilă”, explică ea.

Dragoș Anastasiu a demisionat după scandalul mitei de la ANAF, la finalul lunii iulie. Abia două săptămâni mai târziu, Ilie Bolojan a preluat interimatul, în locul lui Anastasiu.

