ȘEDINȚĂ la PSD / Social-democrații îi încurcă socotelile lui Bolojan? / Ce se întâmplă cu angajarea răspunderii pe pachetul 2

Conducerea Partidului Social Democrat se reunește, luni dimineață, la începutul unei săptămâni în care premierul Ilie Bolojan ar trebui să treacă pachetul doi de măsuri prin Parlament. Coaliția de guvernare este în același stadiu, fără ședințe formale, dar cu discuții între Grindeanu și Bolojan.

UPDATE Grindeanu îl așteaptă pe Nazare la Coaliție

Sorin Grindeanu va propune să se reia ședințele coaliției și îl așteaptă pe Alexandru Nazare să participe.

Ministrul Finanțelor ar trebui să prezinte măsurile fiscale.

„Să discutăm în mare și despre rectificare. Aici mă interesează continuarea investițiilor”, mai spune liderul PSD.

UPDATE Ce „chestiuni” trebuie clarificate

Sorin Grindeanu spune că PSD cere clarificarea a două „chestiuni” înainte de promovarea pachetului 2.

„Suntem de acord cu zona cea nouă a legii insolvenței. Avem în acest moment, două chetiuni care sunt în discuție și trebuie a fi clarificate – zona de măsuri fiscal și pe zona de administrație, înainte de a fi promovat acest pachet 2, inclusive lucrurile care țin de taxarea capitalului, de zona multinaționalelor”, spune Grindeanu, înainte de ședința PSD..

Știrea inițială.

PSD ar putea să-i încurce socotelile premierului, astfel încât pachetul 2 ar putea fi întârziat, potrivit informațiilor Gândul, întrucât nu există un acord între cele două părți.

Potrivit declarațiilor premierului, acesta intenționează să-și angajeze răspunderea în forul legislativ, în această săptămână.

Acest al doilea pachet ar urma să conțină, pe lângă măsurile de reformă administrativă, și actul normativ privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul, Legea insolvenței și reforma pensiilor speciale.

Al doilea pachet modifică mai multe legi în vigoare și coduri: legea privind statutul magistraților, legea de organizare a CCR, Codul fiscal, Codul de procedura fiscală, legea privind finanțele publice, Codul Administrativ, Codul vamal, legea ANAF, legea societăților comerciale, legea construcțiilor, OUG-ul privind jocurile de noroc, OUG-ul privind circulația pe drumurile publice, OUG-ul privind sistemele moderne de plată, legea privind transparența în exercitarea funcțiilor publice, ordonanța privind serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, legea privind persoanele cu handicap, legea privind pregătirea populației pentru apărare, legea adunărilor publice, legea privind armele și munițiilor, legea auditului public și altele.

Situația în coaliția de guvernare este încă tensionată. Pe 11 august, la finalul unei reuniuni a conducerii PSD, anunța că partidul se ridică de la masa coaliției și punea drept condiții pentru revenire: eliminarea privilegiilor și discutarea rectificării bugetare cu menținerea programului Anghel Saligny. De atunci, voci rare din PSD au vorbit chiar și despre o moțiune de cenzură.

Pe 13 august, Bolojan recunoștea că ședințele coaliției nu se derulează în „condiții normale”, asta în timp ce Sorin Grindeanu spunea, câteva zile mai târziu, că vorbește cu Bolojan, zilnic.

Premierul își punea încrederea în „responsabilitatea oamenilor politici”.

„Zilele trecute, într-adevăr, a fost o situație în care comunicarea și ședințele coaliției nu s-au derulat în condiții normale. Așa cum v-am spus, eu am încredere în responsabilitatea oamenilor politici de decizie, care au decis să facă această coaliție pentru a scoate România din situația în care tot partidele, o bună parte, cel puțin PNL și PSD, care facem parte din această coaliție, avem o mare responsabilitate pentru tema asta”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Șeful Senatului, liberalul Mircea Abrudean declară, luni dimineață, că președinții partidelor dialoghează, pentru „armonizarea pozițiilor”.

„Dialog între președinții partidelor a existat și va exista, în așa fel încât să armonizăm toate pozițiile pentru a avea pachetul doi în cel mai scurt timp, poate chiar și în această săptămână, vedem cum evoluează discuțiile”, spune acesta, la Parlament.

