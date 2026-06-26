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Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare. Ce e pe agendă

Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare. Ce e pe agendă
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Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care se va desfășura luni de la ora 15.00. Pe ordinea de zi figurează, printre altele, obiectivele României la Summitul NATO de la Ankara, situația ROMATSA, dar și a forțelor Armatei care pot participa la misiuni externe în 2027.

„Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni, 29 iunie 2026, ora 15:00, la Palatul Cotroceni.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

  • Obiectivele României la Summitul NATO de la Ankara din 2026;
  • Forțele și mijloacele Armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027;
  • Implicații pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană prin Sentința nr. 360 din 27.02.2026.

În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”, au transmis reprezentanții Administrației Prezidențiale.

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