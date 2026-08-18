USR propagă din nou o mare minciună. De data aceasta, useriștii susțin că „sute de mii de timișoreni” l-au votat pe Dominic Fritz în funcția de primar, la ultimele două scrutine, deși datele oficiale date publicității de Biroul Electoral Central spun cu totul altceva.
În 2020, Fritz a fost votat de 49.191 de oameni, adică 53,24% din numărul celor care au venit la urne, adică 96.536 de alegători, din, atenție, 318.092 înscriși pe liste. Adică, o prezență la vot de 30,34%.
În 2024, 51.910 de timișoreni l-au preferat pentru funcția de edil, adică 49,65% din 104.912 de alegători, adică o prezență de aproximativ 42% din totalul persoanelor înscrise pe liste.
În plus, în ambele rânduri de alegeri, useristul Fritz nu a candidat de unul singur, ci susținut: în 2020, de USR-PLUS iar în 2024, de Alianța Dreapta Unită (USR, PMP și Forța Dreptei).
Într-o postare pe Facebook, USR Timiș se laudă cu sutele de mii de voturi obținute de Dominic Fritz la alegerile locale pentru primăria Timișoara și spune că PSD, pe care îl consideră responsabil pentru decizia CCR, de incompatibilitate, nu va întruni niciodată sufragiile timișorenilor.
Conform Biroului Electoral Central (BEC), rezultatele oficiale și finale pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020 în Municipiul Timișoara au fost următoarele:
La alegerile locale din 9 iunie 2024, Dominic Fritz (Alianța Dreapta Unită) a câștigat un nou mandat de primar al Municipiului Timișoara:
Așadar, sutele de mii de voturi sunt de fapt câteva zeci de mii, așa cum au remarcat și unii internauți care au comentat postarea USR Timiș.
„În Timișoara nu sunt sute de mii votanți Fritz. Doar 48 mii din 300 de mii de locuitori”!
Sau ministerul Dianei Buzoianu care publică anunț de angajare fără concurs la Apele Române, după ce a acuzat Gândul de „Fake News” că a dezvăluit același lucru. Ministra se autodenunță după ce a pornit campania de intimidare la adresa ziarului, AICI.
Un alt fake-news marca USR a fost acela în care Ionuț Moșteanu anunța că „România primește 16,7 mld. €” de la UE. Miliardele de euro reprezentau, de fapt, un credit, pe care internauții l-au semnalat în comentarii: „Nu mai păcăliți oamenii!”. Detalii AICI.