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Încă un Fake News de la USR, după decizia CCR: Fritz ar avea în spate “sute de mii” de voturi ale timișorenilor. De fapt, sunt câteva zeci de mii. Gândul prezintă cifrele oficiale de la BEC care probează minciuna

Încă un Fake News de la USR, după decizia CCR: Fritz ar avea în spate “sute de mii
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USR propagă din nou o mare minciună. De data aceasta, useriștii susțin că „sute de mii de timișoreni” l-au votat pe Dominic Fritz în funcția de primar, la ultimele două scrutine, deși datele oficiale date publicității de Biroul Electoral Central spun cu totul altceva.

În 2020, Fritz a fost votat de 49.191 de oameni, adică 53,24% din numărul celor care au venit la urne, adică 96.536 de alegători, din, atenție, 318.092 înscriși pe liste. Adică, o prezență la vot de 30,34%.

În 2024, 51.910 de timișoreni l-au preferat pentru funcția de edil, adică 49,65% din 104.912 de alegători, adică o prezență de aproximativ 42% din totalul persoanelor înscrise pe liste.

În plus, în ambele rânduri de alegeri, useristul Fritz nu a candidat de unul singur, ci susținut: în 2020, de USR-PLUS iar în 2024, de Alianța Dreapta Unită (USR, PMP și Forța Dreptei).

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USR Timiș se laudă cu „votul a sute de mii de timișoreni” pentru Dominic Fritz

Într-o postare pe Facebook, USR Timiș se laudă cu sutele de mii de voturi obținute de Dominic Fritz la alegerile locale pentru primăria Timișoara și spune că PSD, pe care îl consideră responsabil pentru decizia CCR, de incompatibilitate, nu va întruni niciodată sufragiile timișorenilor.

Conform Biroului Electoral Central (BEC), rezultatele oficiale și finale pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020 în Municipiul Timișoara au fost următoarele:

  • Dominic Samuel Fritz (USR-PLUS): 53,24% (49.191 voturi),
  • Nicolae Robu (PNL): 29,87% (27.596 voturi)

La alegerile locale din 9 iunie 2024, Dominic Fritz (Alianța Dreapta Unită) a câștigat un nou mandat de primar al Municipiului Timișoara:

  • Dominic Samuel Fritz (Alianța Dreapta Unită): 49,65% din voturi (51.910 voturi),
  • Nicolae Robu (susținut de Alianța PSD-PNL): 37,7% (39.421 de voturi)

Ar putea fi o imagine cu unul sau mai mulţi oameni, mulţime, Brandenburg Gate şi text

Postarea, sancționată în comentarii

Așadar, sutele de mii de voturi sunt de fapt câteva zeci de mii, așa cum au remarcat și unii internauți care au comentat postarea USR Timiș.

„În Timișoara nu sunt sute de mii votanți Fritz. Doar 48 mii din 300 de mii de locuitori”!

„NU PSD l-a facut incompatibil pe Fritz, nerespectarea unor legi l-a facut incompatibil, să fie clar. Instanța de judecată l-a găsit incompatibil, ICCJ a menținut decizia, iar CCR, ce să vezi, a spus că e constituțional să meargă de unde a venit dacă e incompatibil – conflict de interese.”
„Fără penali în funcții publice.”
„Legea este pentru toată lumea. Eu l-am votat de 2 ori dar nu mă mai reprezintă”, sunt câteva dintre comentariile la postarea USR Timiș.
De altfel, USR nu este la primul fake-news. Gândul a remarcat de mai multe ori derapajele și inducerea în eroare a opiniei publice după bunul plac.

Fake news-uri pe bandă

De exemplu, cazul lui Radu Miruţă, care vrea să pună etichete de știri false pe informațiile din online.
Ministrul demis al Apărării a fost acuzat în repetate rânduri că răspândeşte el însuși dezinformări. Gândul a trecut în revistă derapajele oficialului, AICI.
Diana Buzoianu

Diana Buzoianu

Sau ministerul Dianei Buzoianu care publică anunț de angajare fără concurs la Apele Române, după ce a acuzat Gândul de „Fake News” că a dezvăluit același lucru. Ministra se autodenunță după ce a pornit campania de intimidare la adresa ziarului, AICI.

Ionuț Moșteanu

Ionuț Moșteanu Sursa FOTO: Profimedia

Un alt fake-news marca USR a fost acela în care Ionuț Moșteanu anunța că „România primește 16,7 mld. €” de la UE. Miliardele de euro reprezentau, de fapt, un credit, pe care internauții l-au semnalat în comentarii: „Nu mai păcăliți oamenii!”. Detalii AICI.

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