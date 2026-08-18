Buzoianu dă vină pe CCR pentru „amendamentul Fritz” și anularea alegerilor din 2024. Revoltată că raportul promis de Nicușor nu a fost publicat

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la Antena 3 că va vota reconfirmarea lui Dominic Fritz ca președinte al USR, în cadrul ședinței desfășurate miercuri, deși mulți ar vedea-o pe ea însăși în fruntea formațiunii, potrivit unui sondaj Gândul. Referitor la comparația pe care Buzoianu a făcut-o luni, între situația lui Fritz, care ar putea pierde funcția de primar al Timișoarei, și anularea primului tur al prezidențialelor din 2024, care-l declara câștigător pe Călin Georgescu, ministra a precizat că nu a „ridicat în slăvi” anularea alegerilor. Mai mult, Buzoianu s-a arătat contrariată de faptul că raportul anulării alegerilor nu a fost prezentat nici până în prezent.

„Acesta e votul pentru această situație. Dominic Fritz trebuie să rămână în continuare președintele USR pentru că este un abuz fără limite. S-a suspendat cu totul Constituția țării, s-a suspendat statul de drept”, a declarat Diana Buzoianu, potrivit sursei citate.

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Întrebată cu privire la postarea pe care a făcut-o luni în care a comparat cazul lui Fritz cu cel al lui Călin Georgescu, aceasta a dat de înțeles că nu a susținut anularea alegerilor.

„Am avut eu vreo declarație cu privire la decizia din 2024 pe care am ridicat-o în slăvi”, a întrebat, aparent retoric, Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu, despre anularea alegerilor din 2024: „Până acum nu am văzut toate documentele care ar fi trebuit arătate”

În privința deciziei Curții Constituționale a României (CCR) de anulare a primului tur din 2024, Diana Buzoianu a precizat că o astfel de hotărâre trebuie susținută cu un raport.

Ministra a făcut aluzie la raportul de anulare a alegerilor, pe care Nicușor Dan a promis, încă din campania prezidențială, că-l va face public, însă acest lucru nu s-a întâmplat nici până în prezent. „Până acum nu am văzut toate documentele care ar fi trebuit arătate”, a precizat Buzoianu.

„În momentul în care se iau astfel de decizii trebuie să existe niște argumente foarte solide. Până acum nu am văzut toate documentele care ar fi trebuit arătate” a declarat aceasta.

„În 2024 a fost o greșeală a sistemului de justiție și a Serviciilor”

După ce judecătorii CCR au declarat constituțional amendamentul depus de PSD la Legea Integrității, care l-ar putea lăsa pe Fritz fără funcția de primar al Timișoarei, Diana Buzoianu consideră, mai nou, că sistemul de justiție a eșuat și în ceea ce privește anularea alegerilor din 2024.

„Și mai grav decât atât, în 2024 a fost o greșeală a sistemului de justiție și a Serviciilor, pentru că atunci când tu știi că ai acest pericol uriaș, trebuie să ieși foarte repede cu problemele care au fost identificate. La mai bine de un an distanță ar fi trebuit să se vadă niște procese avansate în justiție în istanțe”, a mai precizat Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu face comparație între situația lui Fritz și anularea alegerilor

Amintim că luni 17 august, la câteva ore după ce Curtea Constituțională a declarat constituțional amendamentul, în urma căruia Dominic Fritz riscă să piardă primăria Timișoarei, Diana Buzoianu a făcut o postare pe Facebook în care a comparat decizia CCR în cazul liderului USR cu anularea alegerilor din 2024.

„E a doua oară în care sistemul pesedist, nemulțumit de votul oamenilor, anulează cu pixul CCR rezultatul unor alegeri”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

În mesajul postat pe pagina sa de Facebook, Buzoianu acuză judecătorii CCR că ar fi aprobat la cererea social-democraților amendamentul prin care mandatul de primar al lui Dominic Fritz ar trebui să înceteze.

Câți judecători de la PSD au votat, de fapt, „amendamentul Fritz”

Imediat după ce judecătorii Curții Constituționale au declarat constituțional „amendamentul Fritz”, USR a declanșat un atac dur la adresa Partidului Social Democrat, care „denunță” un abuz de putere. Realitatea este însă alta.

Potrivit surselor Gândul, amendamentul a trecut cu 5 voturi pentru și 3 împotrivă și tocmai un reprezentant-cheie al PSD, în CCR, a lipsit de la ședință. Dintre cei 5 judecători care au votat „amendamentul Fritz”, doar 3 au fost de la PSD. Unul a fost de la UDMR, iar celălalt a fost reprezentantul Președinției.

USR-ul în frunte cu Dominic Fritz au omis că al patrulea judecător propus de PSD în CCR, Bogdan Licu, cel care ar fi putut înclina și mai mult balanța votului, nu a fost prezent.

Sursa video: Antena 3 CNN