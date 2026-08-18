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Președinta Curții Constituționale va formula o opinie separată la „amendamentul Fritz”, față de hotărârea CCR: „Este neconstituțională”. Tănăsescu s-a văzut cu Bolojan înainte de verdictul CCR

Președinta Curții Constituționale va formula o opinie separată la
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Președinta Curții Constituționale a României (CCR) a declarat pentru Cotidianul că va formula o opinie separată față de cea a CCR, cu privire la decizia de constituționalitate a amendamentului la Legea Integrității, în urma căruia Dominic Fritz și-ar putea pierde mandatul de primar al Timișoarei. Și Bolojan și-a exprimat azi susținerea față de Fritz, după hotărârea Curții. Amintim că președinta CCR face subiectul unei anchete a Comisiei de Constituţionalitate a Senatului României, în contextul întâlnirii secrete pe care aceasta a avut-o cu premierul demis, Ilie Bolojan.

Simina Tănăsescu a recunoscut că ea a fost unul dintre cei trei judecători care au votat împotriva deciziei de constituționalitate a „amendamentului Fritz”. De asemenea, șefa Curții Constituționale a menționat că, în opinia ei, prevederea la Legea Integrității este neconstituțională.

„Pot încerca să explic de ce eu, personal, apreciez altfel, și în opinia separată pe care o voi redacta voi explica de ce cred că o astfel de prevedere este neconstituțională”, a afirmat Simina Tănăsescu. „Nu pot argumenta în sens contrat”, a mai adăugat președinta CCR.

„Aici există o decizie a Curții. Ea urmează să fie adusă la cunoștință prin publicare în Monitorul Oficial. Există o decizie a Curții, adoptată de o majoritate, dar aceea este decizia Curții, care susține că prevederea nu este neconstituțională. Vor exista una, două, trei, nu îmi este clar încă exact câte, dar vor exista și opinii separate care vor susține contrariul”, a mai adăugat aceasta.

Comisia de Constituţionalitate de la Senat va ancheta întâlnirea dintre preşedinta CCR şi premierul demis Ilie Bolojan

Cu 6 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi nicio abţinere, Comisia de Constituţionalitate a Senatului României va demara anchetarea întâlnirii secrete dintre preşedinta Curţii Constituţionale a României şi premierul demis, Ilie Bolojan, în biroul preşedintelui Senatului României, Mircea Abrudean.

Sesizarea Biroului a fost făcută de către senatorul PACE, Ninel Peia, după ce, iniţial, grupul parlamentar nu a reuşit să adune cele 45 de semnături necesare pentru ca Senatul să poată clarifica, printr-o comisie parlamentară, aceeaşi chestiune.

Senatorii au în vedere iniţierea unei anchete parlamentare care să elucideze natura şi scopul, temele şi obiectivele întâlnirii, cu termen de raport de 2 săptămâni şi cu posibilitate de prelungire.

Se are în vedere o anchetă în cadrul Comsiei de Constituţionalitate, în care se cere audierea preşedintei CCR, Simina Tănăsescu, a premierului demis Ilie Bolojan, ba chiar şi a SPP-istului care păzeşte uşa preşedintelui Senatului, Mircea Abrudean

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