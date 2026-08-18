Românii și bulgarii vor putea circula cu autobuze electrice între Giurgiu și Ruse, după ce autoritățile din orașul bulgăresc au semnat un contract de peste 1 milion de euro, fără TVA, pentru primele două vehicule care vor deservi viitoarea linie transfrontalieră până la Giurgiu. Călătorii mai au însă de așteptat pentru că vehiculele trebuie livrate în termen de 360 de zile, iar traseul, stațiile și programul curselor sunt încă în curs de stabilire.

Municipalitatea Ruse și compania locală de transport public au semnat cu firma cehă Biofrog CZ un contract de peste 1.200.004 euro, fără TVA, pentru furnizarea celor două autobuze care vor circula pe ruta Ruse-Giurgiu-Ruse. Vehiculele trebuie livrate în termen de 360 de zile, iar traseul, stațiile și programul curselor sunt încă în curs de stabilire.

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Cum va funcționa linia Giurgiu-Ruse

Autobuzele vor asigura curse regulate între cele două orașe aflate pe malurile opuse ale Dunării. Autoritățile lucreză în prezent la stabilirea parametrilor de funcționare și la organizarea logistică a traseului. Deocamdată nu au fost comunicate programul curselor, prețul biletelor, stațiile sau frecvența autobuzelor.

Edilul orașului din Bulgaria a explicat că noua legătură va putea facilita deplasările zilnice, întâlnirile de afaceri și accesul turiștilor la obiectivele culturale, istorice și naturale din cele două orașe.

„Ruse și Giurgiu sunt două orașe care se privesc în mod natural unul pe celălalt, iar fiecare legătură mai bună de transport extinde oportunitățile pentru oameni și afaceri pe ambele maluri ale Dunării”, a declarat primarul orașului Ruse, Pencho Milkov.

Două autobuze electrice și infrastructura de încărcare, finanțate prin proiect

Finanțarea nerambursabilă destinată componenței de mobilitate se ridică la aproximativ 1,33 milioane de euro. Banii acoperă atât achiziția autobuzelor electrice, cât și realizarea infrastructurii necesare.

De asemenea, componenta de transport face parte dintr-un proiect mai amplu, cu un buget total de peste 11,13 milioane de euro, derulat pe parcursul a trei ani, până în noiembrie 2028. Proiectul urmărește modernizarea infrastructurii urbane, sociale și culturale din zona Ruse.

Taxa de pod, o necunoscută pentru noul transport transfrontalier

Primăriile din Giurgiu și Ruse discută de mai mult timp despre introducerea transportului public comun. În februarie 2025, autoritățile române anunțau că cele două administrații intenționează să solicite guvernelor de la București și Sofia eliminarea taxei de pod pentru autobuzele care vor deservi această linie.

„O veste așteptată de giurgiuveni și de vecinii bulgari deopotrivă este posibilitatea transportului public în comun”, transmitea atunci Primăria Giurgiu.

Până acum nu a fost anunțată o decizie definitivă cu privire la scutirea autobuzelor de la plata taxei. De asemenea, succesul viitoarei linii va depinde și de timpul necesar traversării Podului Prieteniei, afectat frecvent de aglomerație și de coloanele formate la frontieră.