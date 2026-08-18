Invitat la emisiunea „Subiectul zilei cu Răzvan Dumitrescu”, deputatul PSD Adrian Câciu a criticat modul în care autoritățile gestionează stocurile de combustibili ale României în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Reprezentantul PSD susține că România are suficiente rezerve ca să acopere necesarul de consum și că acestea trebuie folosite ca să evităm problemele de aprovizionare și eventualele scumpiri.

„Această situație geopolitică creată de unii și de alții este în avantajul Rusiei. Nu o spun ca să laud Rusia, ci pentru a critica situația geopolitică creată. Și conflictul din Orientul Mijlociu este unul de care beneficiază China, în timp ce SUA pierde. Deci trebuie să fie cineva acolo cu apă rece la cap și la picioare, ca să își revină. Pentru că nu câștigi un astfel de război pe resurse dacă nu le ai deținute de tine și dacă îl lași pe rus să facă ce vrea. Nu am vrut să-i laud. Și Europa ar trebui să pună piciorul în prag și să termine războiul din Ucraina. În sensul că ori se face o ofensivă ca să-i scoată pe ruși, ori nu știu, se face ceva.

Dar noi avem două milioane de tone. Nu știu, așa trebuie să fie în stoc? Un milion sunt afară. Pentru că, dacă noi avem intermitență în această situație, eu nu am văzut pe nimeni în România, indiferent de partid, să se lupte în ultimele trei-patru luni, de când a izbucnit conflictul din Iran, pentru ca aceste stocuri să fie repatriate sau, dacă nu sunt repatriate, să asigure necesarul de consum al României”, a relatat deputatul PSD Adrian Câciu.

Câciu cere folosirea rezervelor pentru protejarea consumului intern

Adrian Câciu a atras atenția că o parte din aceste rezerve se află în afara țării și consideră că autoritățile ar trebui să se asigure că ele pot fi aduse în România sau folosite pentru a acoperi consumul intern. El a mai susținut că prețurile nu ar trebui majorate artificial pe fondul conflictului.

„Vă informez că legea pe care noi am dat-o nu permite creșterea prețului. Este plafonat adaosul comercial la nivelul anului 2025. Deci, dacă cineva a speculat, ar face-o ilegal”, a declarat Adrian Câciu, deputat PSD, la emisiunea „Subiectul zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Acciză la motorină: ieftinire cu 68 de bani per litru

Ministerul Finanțelor a anunțat duminică că reduce cu 20% acciza la motorină între 16 și 31 august 2026, ceea ce însemna o scădere a tarifului per litru cu până la 68 de bani. Pentru un rezervor de 50 de litri, economia putea ajunge la aproximativ 34 de lei.

„Am construit acest mecanism tocmai pentru ca statul să poată interveni rapid și țintit atunci când evoluțiile din piață o cer, fără măsuri fiscale fixe care să producă efecte bugetare indiferent de condițiile reale. În aceste condiții, mecanismul se activează și acciza scade cu 20%. Este o intervenție temporară, calibrată pe evoluția pieței, prin care reducem presiunea asupra populației și companiilor, păstrând în același timp controlul asupra impactului bugetar. Vom reevalua situația la fiecare două săptămâni și vom adapta intervenția în funcție de date”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Motorina s-a scumpit din nou la 48 de ore după reducerea accizei

Efectul reducerii accizei la motorină nu s-a văzut prea mult timp în prețurile de la pompă. Luni, 17 august, OMV Petrom a majorat însă din nou prețul cu 15 bani pe litru. Marți, 18 august, Rompetrol, MOL și Socar au crescut și ele prețul motorinei cu 15 bani pe litru. La Rompetrol, MOL și OMV, un litru de motorină a ajuns la aproximativ 10,20 lei. La Socar, prețul este de 10,14 lei pe litru în două stații din București și ajunge la 10,19 lei într-o altă stație. La Lukoil, motorina costă 10,35 lei pe litru. Compania nu a mai modificat prețul după reducerea de duminică, care a fost de 53 de bani pe litru.

Benzina rămâne aproape de recordul din primăvară

Și prețul benzinei rămâne ridicat. În București, cel mai mic tarif este de 9,51 lei pe litru, în unele stații Petrom și Socar. La alte stații Socar, prețul este de 9,54 lei, iar la OMV și Lukoil ajunge la 9,57 lei pe litru. Prețul actual este cu doar 11 bani sub recordul de 9,68 lei pe litru, atins la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie. România a coborât de pe locul 8 pe locul 12 în clasamentul european al prețului motorinei. Prețul mediu este acum de aproximativ 1,91 euro pe litru.

Reducerea accizei nu se oprește însă aici. În următoarele trei luni, acciza la motorină va putea scădea de două ori pe lună, cu procente cuprinse între 5% și 25%, în funcție de evoluția cotațiilor Platts și a prețurilor de la pompă.

Bolojan a explicat de ce au crescut din nou prețurile la motorină

Premierul demis Ilie Bolojan a explicat, luni, că prețul motorinei este influențat atât de măsurile luate de Guvern, cât și de situația de pe piețele internaționale. El a spus că reducerea accizei este o măsură pe care autoritățile o pot controla, însă prețul petrolului și al motorinei depinde de evoluția conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu.

Bolojan a indicat și tensiunile din zona Golfului, problemele din strâmtoarea Ormuz și situația din Marea Neagră drept factori care au dus la creșterea prețurilor. Potrivit acestuia, atunci când apar probleme de aprovizionare, companiile își iau măsuri de protecție, iar aceste costuri se reflectă în prețul de la pompă.