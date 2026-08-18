Prima pagină » EXCLUSIV » Adrian Câciu cere repatrierea stocurilor de combustibili în plină criză a carburanților. „N-am văzut pe nimeni să se lupte pentru aceste stocuri”

Adrian Câciu cere repatrierea stocurilor de combustibili în plină criză a carburanților. „N-am văzut pe nimeni să se lupte pentru aceste stocuri”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Invitat la emisiunea „Subiectul zilei cu Răzvan Dumitrescu”, deputatul PSD Adrian Câciu a criticat modul în care autoritățile gestionează stocurile de combustibili ale României în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Reprezentantul PSD susține că România are suficiente rezerve ca să acopere necesarul de consum și că acestea trebuie folosite ca să evităm problemele de aprovizionare și eventualele scumpiri.

„Această situație geopolitică creată de unii și de alții este în avantajul Rusiei. Nu o spun ca să laud Rusia, ci pentru a critica situația geopolitică creată. Și conflictul din Orientul Mijlociu este unul de care beneficiază China, în timp ce SUA pierde. Deci trebuie să fie cineva acolo cu apă rece la cap și la picioare, ca să își revină. Pentru că nu câștigi un astfel de război pe resurse dacă nu le ai deținute de tine și dacă îl lași pe rus să facă ce vrea. Nu am vrut să-i laud. Și Europa ar trebui să pună piciorul în prag și să termine războiul din Ucraina. În sensul că ori se face o ofensivă ca să-i scoată pe ruși, ori nu știu, se face ceva.

Dar noi avem două milioane de tone. Nu știu, așa trebuie să fie în stoc? Un milion sunt afară. Pentru că, dacă noi avem intermitență în această situație, eu nu am văzut pe nimeni în România, indiferent de partid, să se lupte în ultimele trei-patru luni, de când a izbucnit conflictul din Iran, pentru ca aceste stocuri să fie repatriate sau, dacă nu sunt repatriate, să asigure necesarul de consum al României”, a relatat deputatul PSD Adrian Câciu.

Câciu cere folosirea rezervelor pentru protejarea consumului intern

Adrian Câciu a atras atenția că o parte din aceste rezerve se află în afara țării și consideră că autoritățile ar trebui să se asigure că ele pot fi aduse în România sau folosite pentru a acoperi consumul intern.  El a mai susținut că prețurile nu ar trebui majorate artificial pe fondul conflictului.

„Vă informez că legea pe care noi am dat-o nu permite creșterea prețului. Este plafonat adaosul comercial la nivelul anului 2025. Deci, dacă cineva a speculat, ar face-o ilegal”, a declarat Adrian Câciu, deputat PSD, la emisiunea „Subiectul zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Acciză la motorină: ieftinire cu 68 de bani per litru

Ministerul Finanțelor a anunțat duminică că reduce cu 20% acciza la motorină între 16 și 31 august 2026, ceea ce însemna o scădere a tarifului per litru cu până la 68 de bani. Pentru un rezervor de 50 de litri, economia putea ajunge la aproximativ 34 de lei.

„Am construit acest mecanism tocmai pentru ca statul să poată interveni rapid și țintit atunci când evoluțiile din piață o cer, fără măsuri fiscale fixe care să producă efecte bugetare indiferent de condițiile reale.

În aceste condiții, mecanismul se activează și acciza scade cu 20%. Este o intervenție temporară, calibrată pe evoluția pieței, prin care reducem presiunea asupra populației și companiilor, păstrând în același timp controlul asupra impactului bugetar. Vom reevalua situația la fiecare două săptămâni și vom adapta intervenția în funcție de date”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Motorina s-a scumpit din nou la 48 de ore după reducerea accizei

Efectul reducerii accizei la motorină nu s-a văzut prea mult timp în prețurile de la pompă.  Luni, 17 august, OMV Petrom a majorat însă din nou prețul cu 15 bani pe litru. Marți, 18 august, Rompetrol, MOL și Socar au crescut și ele prețul motorinei cu 15 bani pe litru. La Rompetrol, MOL și OMV, un litru de motorină a ajuns la aproximativ 10,20 lei. La Socar, prețul este de 10,14 lei pe litru în două stații din București și ajunge la 10,19 lei într-o altă stație. La Lukoil, motorina costă 10,35 lei pe litru. Compania nu a mai modificat prețul după reducerea de duminică, care a fost de 53 de bani pe litru.

Benzina rămâne aproape de recordul din primăvară

Și prețul benzinei rămâne ridicat. În București, cel mai mic tarif este de 9,51 lei pe litru, în unele stații Petrom și Socar. La alte stații Socar, prețul este de 9,54 lei, iar la OMV și Lukoil ajunge la 9,57 lei pe litru. Prețul actual este cu doar 11 bani sub recordul de 9,68 lei pe litru, atins la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie. România a coborât de pe locul 8 pe locul 12 în clasamentul european al prețului motorinei. Prețul mediu este acum de aproximativ 1,91 euro pe litru.

Reducerea accizei nu se oprește însă aici. În următoarele trei luni, acciza la motorină va putea scădea de două ori pe lună, cu procente cuprinse între 5% și 25%, în funcție de evoluția cotațiilor Platts și a prețurilor de la pompă.

Bolojan a explicat de ce au crescut din nou prețurile la motorină

Premierul demis Ilie Bolojan a explicat, luni, că prețul motorinei este influențat atât de măsurile luate de Guvern, cât și de situația de pe piețele internaționale. El a spus că reducerea accizei este o măsură pe care autoritățile o pot controla, însă prețul petrolului și al motorinei depinde de evoluția conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu.

Bolojan a indicat și tensiunile din zona Golfului, problemele din strâmtoarea Ormuz și situația din Marea Neagră drept factori care au dus la creșterea prețurilor. Potrivit acestuia, atunci când apar probleme de aprovizionare, companiile își iau măsuri de protecție, iar aceste costuri se reflectă în prețul de la pompă.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Ștefan Popescu, scenariu dur pentru Europa. Analistul crede că inovația generată de război poate transforma conflictul într-un stil de viață
22:37
Ștefan Popescu, scenariu dur pentru Europa. Analistul crede că inovația generată de război poate transforma conflictul într-un stil de viață
EXCLUSIV Sebastian Burduja face dezvăluiri din culisele crizei energetice. Fostul ministru al Energiei susține că afirmația USR privind pierderea banilor din PNRR este falsă
21:21
Sebastian Burduja face dezvăluiri din culisele crizei energetice. Fostul ministru al Energiei susține că afirmația USR privind pierderea banilor din PNRR este falsă
EXCLUSIV Fostul șef al spionilor, Silviu Predoiu, avertizează că România este dată pe tavă puterilor ostile prin dezastrul politic și economic
18:33
Fostul șef al spionilor, Silviu Predoiu, avertizează că România este dată pe tavă puterilor ostile prin dezastrul politic și economic
EXCLUSIV Viorica Dăncilă dezvăluie că Dacian Cioloș a promis la Bruxelles că va închide două mine de cărbune încă din 2016
15:25
Viorica Dăncilă dezvăluie că Dacian Cioloș a promis la Bruxelles că va închide două mine de cărbune încă din 2016
EXCLUSIV Mesajul trimis de Andrew Tate, din pușcărie, pentru bodyguarzii români care îi păzesc fortăreața din Pipera. Influencerul milionar nu pare optimist
05:00
Mesajul trimis de Andrew Tate, din pușcărie, pentru bodyguarzii români care îi păzesc fortăreața din Pipera. Influencerul milionar nu pare optimist
EXCLUSIV Viorica Dăncilă remarcă: Ilie Bolojan se comportă ca și cum ar fi în campanie electorală
21:19, 17 Aug 2026
Viorica Dăncilă remarcă: Ilie Bolojan se comportă ca și cum ar fi în campanie electorală
Mediafax
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre acuzațiile din spațiul public
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
Ei sunt soții care au murit în Grecia, în timp ce se aflau în luna de miere. Elicopterul privat s-a prăbușit!
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Adevarul
„Mai frumos e în Ferentari”. Turiști români revoltați de condițiile găsite la hotelurile de pe litoralul Bulgariei: „Nu aș mai veni aici nici gratis”
Mediafax
Mega-gară de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Click
Rugăciunea pentru momentele de cumpănă. Rostește-o zilnic timp de o lună și caută liniștea sufletească
Digi24
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii
Cancan.ro
Băutura de 3 lei care ajută microbiomul, potrivit lui Carmen Brumă. Românii o au în casă, dar puțini știu cât e de benefică
Ce se întâmplă doctore
Ce i-a provocat infarctul fatal nepotului lui Mircea Rednic, la doar 37 de ani! Mircea Totolici a murit în somn
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Toată viața a crezut că nu are familie, dar un test ADN a dezvăluit 50 de rude din toată lumea
SCANDAL Platforma Facebook, acuzată de ministrul polonez al digitalizării de cenzură și fraude. În România, Gândul a denunțat abuzurile Facebook
22:23
Platforma Facebook, acuzată de ministrul polonez al digitalizării de cenzură și fraude. În România, Gândul a denunțat abuzurile Facebook
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu explică influența USR asupra electoratului său: Propaganda eficientă îi ține captivi în lupta împotriva PSD-ului
22:10
Crin Antonescu explică influența USR asupra electoratului său: Propaganda eficientă îi ține captivi în lupta împotriva PSD-ului
CONTROVERSĂ Președinta Curții Constituționale va formula o opinie separată la „amendamentul Fritz”, față de hotărârea CCR: „Este neconstituțională”. Tănăsescu s-a văzut cu Bolojan înainte de verdictul CCR
21:42
Președinta Curții Constituționale va formula o opinie separată la „amendamentul Fritz”, față de hotărârea CCR: „Este neconstituțională”. Tănăsescu s-a văzut cu Bolojan înainte de verdictul CCR
SCANDAL Scandal cu jigniri între fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, și istoricul Vladimir Tismăneanu: „E înscris pe mutra sa întregul tupeism pesedist” / „Progenitura are acum tupeul să insulte”
21:30
Scandal cu jigniri între fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, și istoricul Vladimir Tismăneanu: „E înscris pe mutra sa întregul tupeism pesedist” / „Progenitura are acum tupeul să insulte”
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu spune că țara este condusă de o „minoritate cruntă” și pune la îndoială bunele intenții ale guvernului Bolojan-USR
21:21
Crin Antonescu spune că țara este condusă de o „minoritate cruntă” și pune la îndoială bunele intenții ale guvernului Bolojan-USR
INEDIT Un nepalez angajat în România a ajuns subiect de presă în Serbia. „Tatăl meu primește o astfel de pensie după 40 de ani de muncă”
20:57
Un nepalez angajat în România a ajuns subiect de presă în Serbia. „Tatăl meu primește o astfel de pensie după 40 de ani de muncă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe