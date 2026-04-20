PNL și USR fac front comun în fața PSD. Bolojan: „Vom continua să asigurăm guvernarea” / Fritz: „Rămânem alături de premier în această luptă”. UDMR: „Această coaliție s-a terminat”

După ce PSD a decis să îi retragă sprijinul politic lui Ilie Bolojan, iar premierul a ieșit public și a anunțat că nu va demisiona, PNL și USR au făcut front comun pentru susținerea sa, în conferințe de presă, acuzând social-democrații că au generat o criză politică artificială și menținându-și în continuare sprjinul pentru premier.

Social-democrații s-au adunat luni la Palatul Parlamentului, pentru o consultare internă fără precedent, în urma căreia PSD a decis să îi retragă sprijinul premierului Ilie Bolojan.

Seara, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus direct: Această coaliție s-a terminat așa cum a fost ea formată anul trecut”.

Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”, a fost întrebarea adresată membrilor partidului.

Rezultatul a fost covârșitor: 97,7% au votat „da”, iar 2,3% „nu”. Concret, 4.504 social-democrați au votat pentru retragerea sprijinului, în timp ce 106 s-au opus, dintr-un total de 4.610 voturi.

După anunțarea rezultatului, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că partidul va acționa în consecință în zilele următoare.

„Când 97,7% dintre colegi îți spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic altceva. Am înțeles acest lucru și eu și Claudiu și prin vicepreședinții și toată conducerea partidului vă asigur că în conformitate cu ceea ce ați votat, în zilele următoare vom acționa. Partidul Social-Democrat este cel mai important partid din România, este partidul numărul 1 în Parlament și drepturi mare vom ține cont de toate lucrurile care s-au spus astăzi, vor ține cont de mandatul pe care dumneavoastră ni l-ați dat, astfel încât viața românilor să fie una mai bună”, a declarat Grindeanu.

Bolojan se leagă cu lanțuri de scaunul de premier. În ciuda faptului că PSD îi retrage sprijinul politic, premierul a anunțat, din nou, că nu demisionează

La câteva ore de la anunțarea deciziei PSD, Ilie Bolojan a ieșit public și a transmis că nu va demisiona din funcția de premier și a catalogat decizia PSD-ului drept ”complet greşită şi iresponsabilă”

„Am luat act de decizia complet greşită şi iresponsabilă a PSD faţă de România, nu faţă de o persoană. De ce spun asta? În vara anului trecut, într-o situaţie complicată pentru România, am format o coaliţie, pe baza unui program de redresare care se baza pe trei elemente, să facem ordine în finanţele ţării, pe bună guvernare şi pe respectul faţă de cetăţeni. Ceea ce vedem astăzi înseamnă periclitarea finanţelor ţării noastre, înseamnă aruncarea în aer a guvernării, totul făcut într-o lipsă de total respect faţă de cetăţenii ţării noastre”, a spus Bolojan. ( Vezi delarația AICI)

„Voi continua să exercit mandatul de premier”, a mai afirmat acesta.

PNL și USR, front comun pentru Bolojan. Ciucu: ”Este o criză inventată, nu o criză reală”

După intervenția premierului, PNL și USR au făcut front comun în apărarea lui Ilie Bolojan, criticând decizia PSD. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a susținut că situația actuală reprezintă o criză artificială, care putea fi evitată:

Mi-aș fi dorit ca domnul Nicușor Dan să fi oprit această aventură politică a PSD printr-o simplă declarație: «Nu este oportun în momentul de față să avem o criză politică. Rog PSD să se comporte responsabil», să aștepte termenul până la care PSD va da premierul și să mergem mai departe. Și se încheia totul”, a declarat Ciucu.

Acesta a continuat în același ton:„Este o criză politică care vine de nicăieri. O criză politică care a fost generată artificial de către PSD (…). Această criză politică este inoportună și România nu are nevoie de instabilitate. (…) Este o criză inventată, nu o criză reală”.

Presedintele Partidului National Linberal, Ilie Bolojan, dicuta cu candidatul PNL la Primaria Capitalei, Ciprian Ciucu, dupa aflarea rezultatelor exit-poll pentru alegerile locale 2025, la sediul partidului din Bucuresti, duminica, 7 noiembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

USR, de partea lui Bolojan: ”Nu va demisiona și îl vom susține, foarte clar”

De cealaltă parte, președintele USR, Dominic Fritz, a transmis că partidul își menține sprijinul pentru premier și că actuala dispută depășește persoana lui Ilie Bolojan. Mai mult decât atât, Fritz a transmis că ”nu există niciun motiv pentru care Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze”. ( Vezi delarația AICI)

Ce se întâmplă acum? Asta nu e o întrebare doar despre un om, ci ce își dorește de fapt PSD pentru români și cu vine ar vrea să livreze pentru români. Se pare că nu vor cu partenerii acutali de coaliție. Dacă își dorește o coaliție de restaurare a corupției, a rețelelor trebuie să o spună. Să spună clar ce vor să urmeze.

Deocamdată acest guvern este încă în picioare și PSD trebuie să ne explice cum vor să guverneze România. Noi rămânem pe baricade.

Ilie Bolojan nu va demisiona și îl vom susține, foarte clar. Nu văd niciun motiv să demisioneze Ilie Bolojan. La nivel personal, parlamentarii mai vorbesc între ei, dar noi ca USR nu ducem negocieri decât uc partidele din coaliție”, a declarat Fritz.

Consultări la Cotroceni, cu Nicușor Dan, marți sau miercuri

Având în vedere contextul politic, marți sau miercuri ar urma să aibă loc consultări la Cotroceni între șeful statului și Partidul Social Democrat. Sorin Grindeanu a anunțat încă de aseară că un astfel de scenariu este luat în calcul.
„Mă gândesc că marți sau miercuri vor exista consultări la Cotroceni”, a afirmat liderul PSD.

