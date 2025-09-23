Preşedintele Nicuşor Dan, CONSULTĂRI cu liderii coaliției. Pe agendă, plafonarea preţurilor la alimentele de bază, decizia CCR şi alegeri la Bucureşti

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat marţi, la ora 11:00, o întâlnire cu liderii coaliţiei de guvernare la Palatul Cotroceni.

Administraţia Prezidenţială a anunţat marţi dimineaţă că preşedintele Nicuşor Dan i-a convocat pe liderii coaliţiei de guvernare la o întâlnire programată la ora 11:00, la Palatul Cotroceni.

Deşi agenda oficială nu a fost comunicată, surse politice susţin că şeful statului va discuta cu reprezentanţii coaliţiei despre mai multe subiecte care au generat tensiuni în ultima perioadă.

PSD insistă pe continuarea prețurilor plafonate

Printre acestea se numără prelungirea plafonării preţurilor la produsele de bază, decizia crucială a Curţii Constituţionale cu privire la al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului, dar şi stabilirea datei pentru alegerile de primar general al Capitalei.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază expiră la sfârşitul lunii, însă coaliţia nu a luat încă o decizie clară privind prelungirea măsurii.

PSD insistă pentru continuarea ei şi a depus un amendament în Senat, prin vocea senatorului Daniel Zamfir. Acesta a precizat că amendamentul nu forţează nicio decizie, dar poate fi retras dacă Guvernul decide să renunţe la plafonare. Premierul Ilie Bolojan a anunţat însă anterior că în coaliţie se stabilise ca, de la 1 octombrie, măsura să nu mai fie prelungită, potrivit News.ro.

Un alt punct fierbinte este verdictul pe care Curtea Constituţională îl va da miercuri cu privire la constituţionalitatea legilor din cel de-al doilea pachet de măsuri, între care şi cele privind pensionarea magistraţilor.

Dacă judecătorii CCR vor declara textele neconstituţionale, mai mulţi lideri politici au avertizat că legitimitatea Guvernului ar fi serios pusă sub semnul întrebării.

Alegeri la Primăria Capitalei

Pe lângă acestea, rămâne deschisă şi problema alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei, dată care nu a fost încă stabilită, deşi termenul legal a expirat la începutul lunii septembrie.

După întâlnirea de la Cotroceni, liderii coaliţiei urmează să aibă şi o şedinţă internă pentru a stabili direcţiile comune înaintea deciziilor politice care urmează.