Prima pagină » Știri externe » Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, primește amenințări cu moartea pe rețelele sociale

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, primește amenințări cu moartea pe rețelele sociale

20 nov. 2025, 14:05, Știri externe
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, primește amenințări cu moartea pe rețelele sociale

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, primește amenințări pe rețelele sociale, a declarat ministrul digitalizării țării, Krzysztof Gawkowski, pentru postul TVP.

Acum câteva zile, autoritățile poloneze au reținut un suspect care l-a amenințat pe președintele Karol Nawrocki pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, ministrul Afacerilor Digitale, Krzysztof Gawkowski, a raportat un alt incident similar.

„Nu există consimțământ pentru încălcarea legii online. Raportăm constant tot conținutul ilegal pe platformele de socializare, în special pe cele care conțin amenințări la adresa celor mai importante personalități din țară – cum ar fi președintele Republicii Polone. Astăzi am avut un alt astfel de caz”, a declarat miercuri seara Krzysztof Gawkowski, viceprim-ministru și ministru al afacerilor digitale.

Marek Gieorgica, de la Ministerul Afacerilor Digitale din Polonia, a explicat că acuzațiile se referă la o postare de pe platforma X în care utilizatorul „a sugerat sau a cerut o tentativă de asasinat asupra președintelui Republicii Polone”. Săptămâna trecută, poliția a reușit să rețină un alt cetățean polonez în vârstă de 19 ani care a postat pe rețeaua de socializare X o poză cu imaginea președintelui polonez, Karol Nawrocki, un pistol și mesajul „Ne vedem, Karolek!”.

Un ambasador polonez a fost atacat în Rusia

Peste graniță, ambasadorul polonez la Moscova, Krzysztof Krajewski, a fost atacat de activiști care foloseau sloganuri anti-poloneze și anti-ucrainene.  Incidentul a avut loc duminică pe când se afla la Sankt Petersburg.

„Incidentul a avut loc pe Nevski Prospekt, una dintre străzile principale din Sankt Petersburg. Acolo a fost organizat un pichet. Rușii au început un conflict verbal, dar participanții au vizat în mod hotărât o confruntare fizică. Securitatea ambasadorului a trebuit să intervină ”, a declarat pentru TVP Info Maciej Wewiór, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe.

Ambasadorul polonez a recunoscut că astfel de incidente au loc frecvent atunci când călătorește în afara Moscovei pentru a se întâlni cu comunitățile polonezilor. Anterior, la Smolensk și Irkutsk, grupuri de așa-ziși activiști au scandat sloganuri anti-poloneze și anti-ucrainene în prezența sa.

Recomandările autorului:

Sondaj INSCOP. Băluţă şi Ciucu în fruntea cursei pentru Primăria Capitalei. Cum arată tot clasamentul

Rusia a bombardat Harkovul cu 18 drone Shahed, provocând 32 de răniți și distrugeri multiple. Anterior, Ucraina a bombardat Rusia cu rachete ATACMS

Citește și

EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
EXTERNE Primarul New York-ului ajunge față în față cu Trump, după luni întregi de atacuri din partea președintelui. „Voi fi pregătit pentru orice”
12:30
Primarul New York-ului ajunge față în față cu Trump, după luni întregi de atacuri din partea președintelui. „Voi fi pregătit pentru orice”
EXTERNE Chinezii au construit cel mai rapid tren din lume, care a depășit trenurile japoneze și germane. Care este viteza amețitoare cu care circulă
12:28
Chinezii au construit cel mai rapid tren din lume, care a depășit trenurile japoneze și germane. Care este viteza amețitoare cu care circulă
EXTERNE Mexicana Fatima Bosh este noua Miss Univers. Concurenta a fost umilită recent de un director al competiției
11:44
Mexicana Fatima Bosh este noua Miss Univers. Concurenta a fost umilită recent de un director al competiției
LIVE UPDATE 🚨 UE vrea propriul plan „alternativ” de pace pentru că „planul SUA este foarte prost”. Însă Orban anunță că-l susține pe Trump
11:39
🚨 UE vrea propriul plan „alternativ” de pace pentru că „planul SUA este foarte prost”. Însă Orban anunță că-l susține pe Trump
EXTERNE Anchetă devastatoare în Marea Britanie: 23.000 de persoane au murit de Covid din cauza răspunsului slab al guvernului Boris Johnson
11:06
Anchetă devastatoare în Marea Britanie: 23.000 de persoane au murit de Covid din cauza răspunsului slab al guvernului Boris Johnson
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor