Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, primește amenințări cu moartea pe rețelele sociale

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, primește amenințări pe rețelele sociale, a declarat ministrul digitalizării țării, Krzysztof Gawkowski, pentru postul TVP.

Acum câteva zile, autoritățile poloneze au reținut un suspect care l-a amenințat pe președintele Karol Nawrocki pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, ministrul Afacerilor Digitale, Krzysztof Gawkowski, a raportat un alt incident similar.

„Nu există consimțământ pentru încălcarea legii online. Raportăm constant tot conținutul ilegal pe platformele de socializare, în special pe cele care conțin amenințări la adresa celor mai importante personalități din țară – cum ar fi președintele Republicii Polone. Astăzi am avut un alt astfel de caz”, a declarat miercuri seara Krzysztof Gawkowski, viceprim-ministru și ministru al afacerilor digitale.

Marek Gieorgica, de la Ministerul Afacerilor Digitale din Polonia, a explicat că acuzațiile se referă la o postare de pe platforma X în care utilizatorul „a sugerat sau a cerut o tentativă de asasinat asupra președintelui Republicii Polone”. Săptămâna trecută, poliția a reușit să rețină un alt cetățean polonez în vârstă de 19 ani care a postat pe rețeaua de socializare X o poză cu imaginea președintelui polonez, Karol Nawrocki, un pistol și mesajul „Ne vedem, Karolek!”.

Un ambasador polonez a fost atacat în Rusia

Peste graniță, ambasadorul polonez la Moscova, Krzysztof Krajewski, a fost atacat de activiști care foloseau sloganuri anti-poloneze și anti-ucrainene. Incidentul a avut loc duminică pe când se afla la Sankt Petersburg.

„Incidentul a avut loc pe Nevski Prospekt, una dintre străzile principale din Sankt Petersburg. Acolo a fost organizat un pichet. Rușii au început un conflict verbal, dar participanții au vizat în mod hotărât o confruntare fizică. Securitatea ambasadorului a trebuit să intervină ”, a declarat pentru TVP Info Maciej Wewiór, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe.

Ambasadorul polonez a recunoscut că astfel de incidente au loc frecvent atunci când călătorește în afara Moscovei pentru a se întâlni cu comunitățile polonezilor. Anterior, la Smolensk și Irkutsk, grupuri de așa-ziși activiști au scandat sloganuri anti-poloneze și anti-ucrainene în prezența sa.

