Trump face presiuni asupra aliaților NATO să-și intensifice prezența în Strâmtoarea Ormuz: „Le cer să intervină și să-și protejeze propriul teritoriu.“ „Îi vom ține minte!“

Duminică noaptea, în timpul unei discuții cu jurnaliștii la bordul avionului Air Force One, Donald Trump a declarat că Washingtonul a îndemnat mai multe țări să trimită forțe navale în Strâmtoarea Ormuz, dar a recunoscut că unele guverne se arată reticente în a se implica. Președintele a precizat, că indiferent dacă vor primi ajutor sau nu, SUA „îi vor ține minte“.

Trump a reamintit că Statele Unite „ajută Alianța cu Ucraina”, deși războiul de aici „nu are niciun impact” asupra SUA.

„Suntem întotdeauna acolo pentru NATO. Îi ajutăm cu Ucraina. Există un ocean între noi. Nu ne afectează, dar îi ajutăm. Ar fi interesant să vedem ce țară nu ne-ar ajuta cu o chestiune atât de mică – doar să menținem strâmtoarea deschisă. Este, comparativ, foarte puțin”, a spus Trump.

Președintele SUA a numit solicitarea de a controla strâmtoarea „o chestiune mică”, subliniind că Iranul are doar o mică parte din puterea militară pe care o avea înainte de începutul operațiunii americane. Trump a mai spus că SUA poartă deja negocieri cu alte țări privind cooperarea pentru controlul strâmtorii și speră să primească răspunsuri pozitive. În plus, președintele SUA a declarat că Iranul exprimă disponibilitatea de a purta negocieri, dar nu este pregătit să respecte condițiile necesare.

„Ar fi interesant să vedem o țară care nu ne-ar ajuta cu o inițiativă foarte mică, care constă doar în a menține strâmtoarea deschisă. Este, comparativ, o chestiune mică, deoarece Iranului i-a rămas foarte puțină putere militară. Rachetele lor au scăzut la un număr foarte mic. Lansează foarte puține dintre ele. Știți de ce? Pentru că aproape că nu mai au. Și pentru că le-am distrus capacitățile de producție. Similar, dronele au scăzut foarte mult. Le-au rămas aproximativ 20% din cele pe care le aveau înainte. Ele încă există. Și au forțe destul de puternice. Dar numărul dronelor a scăzut. Și începem să lovim, începând de ieri, locurile unde produc dronele. Știm unde se află majoritatea dintre ele. Așadar, este o operațiune militară foarte puternică, la fel cum a fost cu Venezuela. Avem cea mai puternică armată din lume, fără nicio îndoială. Și cred că oamenii înțeleg asta. Și vom finaliza treaba”, a spus Trump. „Le cer acestor țări să intervină și să-și protejeze propriul teritoriu, pentru că este teritoriul lor. Este locul de unde își procură energia, ar trebui să știe acest lucru și ar trebui să ne ajute”, a spus Trump.

Președintele a adus apoi în discuție „argumentul” că obligația de a asigura securitatea rutei nu revine Statelor Unite, ci aliaților care depind mai mult de petrolul și gazul din regiune: „S-ar putea argumenta că poate nu ar trebui să fim acolo deloc, pentru că nu avem nevoie de asta. Avem mult petrol.”

UE răspunde „amenințărilor“ lui Trump privind strâmtoarea Ormuz: „Este în afara sferei de competență a NATO“. Cum au răspuns Japonia și Australia

Donald Trump amenință direct NATO dacă nu intervine în războiul din Iran și nu ajută la securizarea strâmtorii Ormuz: va fi foarte rău pentru viitorul Alianței. Președintele SUA a amenințat și China