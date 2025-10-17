Prima pagină » Știri politice » Primăria Capitalei a activat fondul de urgență după EXPLOZIA din cartierul Rahova. Bujduveanu: „Toate persoanele evacuate vor fi relocate rapid”

17 oct. 2025, 12:38, Știri politice
Edilul interimar al Capitalei a transmis că PMB a activat fondul de urgență, astfel încât persoanele evacuate să poată fi relocate rapid, în condiții sigure și demne. Demersul vine după explozia de vineri dimineață la un bloc de locuințe din cartierul Rahova. Până în prezent, autoritățile au anunțat trei morți și 13 răniți după explozie. (LIVE TEXT AICI)

Foto: Alexandra Pandrea/ Gândul

„O tragedie cumplită a lovit astăzi Bucureștiul. Explozia din Calea Rahovei nr. 317 a răpit vieți, a rănit oameni și a distrus locuințe.

Transmit condoleanțe familiilor îndoliate și speranță celor care, răniți, luptă acum pentru viață.
Am convocat Consiliul General al Municipiului București într-o ședință de urgență, pentru a aproba acordarea de sprijin financiar destinat plății chiriei familiilor ale căror locuințe au fost distruse.

Primăria Capitalei a activat fondul de urgență, astfel încât persoanele evacuate să poată fi relocate rapid, în condiții sigure și demne.Prin DGASMB, vom acoperi și celelalte nevoi imediate – masa, îmbrăcămintea și sprijinul de bază pentru familiile afectate.

Suntem alături de familiile îndoliate și de toți cei care trec acum printr-o încercare inimaginabilă. Nu vom lăsa pe nimeni singur în fața acestei tragedii”, a transmis Stelian Bujduveanu.

Până în prezent, autoritățile au anunțat trei morți și 13 răniți după explozie. O femeie însărcinată, în vârstă de 24 de ani, și-a pierdut viața în explozie. Căutările continuă. Raed Arafat a lansat avertismentul ca nimeni, în afară de salvatori, să nu intre în „blocul groazei” din Rahova. (LIVE TEXT AICI)

Foto: Alexandra Pandrea/ Gândul

