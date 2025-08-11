Prima pagină » Știri politice » Primarul Buzăului își anunță susținerea pentru Titus Corlăţean la șefia PSD: „Şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a partidului”

Primarul Buzăului își anunță susținerea pentru Titus Corlăţean la șefia PSD: „Şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a partidului”

Denis Andrei
11 aug. 2025, 09:03, Știri politice
Primarul Buzăului își anunță susținerea pentru Titus Corlăţean la șefia PSD: „Şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a partidului”
Constantin Toma, Facebook

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, cunoscut pentru criticile la adresa actualei conduceri a PSD, a anunțat că se alătură echipei lui Titus Corlăţean, senator și fost ministru de Externe, care și-a lansat candidatura pentru funcția de președinte al partidului.

Edilul a reamintit că anunțul lui Corlăţean a fost făcut duminică seară și a subliniat că acesta vizează o schimbare majoră la vârful PSD.

„Sunt în echipa domnului Titus Corlăţean, care şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a PSD. Din păcate, rezultatele politice obţinute, respectiv patru rânduri de alegeri pierdute şi acest 13% în sondaje arată că PSD-ul şi-a pierdut mult din încrederea oamenilor.

Iar neîncrederea se datorează în primul rând modului în care fosta şi actuala conducere a PSD, alături de PNL, au gestionat problemele ţării, ducând România într-o criză profundă, care îi va afecta pe toţi românii, pentru mult timp”, a transmis Toma, luni dimineață, pe Facebook.

Primarul Buzăului a făcut referire și la mesajul transmis de Corlăţean, care susține că „în clipa de faţă există o mare de social-democraţi membri şi simpatizanţi, care doresc o schimbare în bine” și că proiectul său politic „va fi un proiect de relansare pe bază de oameni pregătiţi, de bună calitate, credibili şi cu moralitate”.

„Mult succes, domnule Titus Corlăţean!”, a conchis Constantin Toma.

Titus Corlățean intră în cursa pentru șefia PSD

Senatorul Titus Corlățean a anunțat oficial că va candida la șefia PSD. Decizia vine după o perioadă în care social-democratul, figură marcantă a partidului, declarase că nu va intra în cursa pentru conducerea PSD, subliniind însă nevoia unei schimbări profunde în interiorul partidului.

Întrebat dacă a avut în ultima perioadă întrevederi secrete cu alți actuali sau foști lideri ai partidului, precum Șerban Nicolae, Robert Cazanciuc, Dragoș Benea sau Victor Ponta, Corlățean a negat caracterul secret al discuțiilor.

„Nu facem chestiuni în obscuritate, discut cu colegii de foarte multă vreme, m-au căutat, sunt foarte mulți oameni care împărtășesc ideile de revitalizare a partidului, oameni corecți, pregătiți, educați, cu școala la zi, corectă, cu diploma pe masă, oameni cu credibilitate, care să știe limbi străine și să redea speranța unui partid care trebuie să rămână pilonul principal al spectrului politic românesc. Suntem acum (n.r ca formațiune politică) undeva aproape de derizoriu“, a declarat Titus Corlățean, duminică seară, la Antena 3.

Mediafax
