Cristian Tudor Popescu: „Românii sunt revoltați din pricina măririi impozitelor pe locuințe. O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan”

Cristian Tudor Popescu evocă, pe Facebook, revolta cetățenilor români din cauza măririi impozitelor pe locuințe. Jurnalistul a susținut, în incursiunea sa publică, faptul că „încalcă o teoremă enunțată de președintele Dan”, și anume „Trebuie să privim în viitor, nu în trecut”.

Jurnalistul a adus în atenție și Decretul-Lege nr. 61 din 1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie.

„Teorema președintelui Dan. Românii sunt revoltați din pricina măririi impozitelor pe locuințe. O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan: „Trebuie să privim în viitor, nu în trecut”.

Prin Decretul-Lege nr 61 din 1990, cetățenii care stăteau cu chirie în apartamente la bloc primite de la statul ceaușist au putut să și le cumpere la prețuri ridicol de mici, devenind proprietari. Acum, aceste locuințe valorează zeci de mii de euro, chiar și peste 100.000. S-a produs și o discriminare flagrantă: cei care făcuseră credit la CEC pentru a-și cumpăra locuințele nu au primit nimic.

Efectul politic a fost cel scontat: Ion Iliescu și FSN au câștigat alegerile cu peste 80%, respectiv 67%.

Așa s-a ajuns la recordul de peste 90% proprietari, cu care România concurează Albania. Și toți acești proprietari plătesc, chiar și în condițiile creșterii taxelor locale, printre cele mai mici dări la stat din Europa. În septembrie 2025, doar 0,5% din PIB-ul României provenea din impozitele pe proprietate, mult sub media UE de 1,9%”, spune jurnalistul.

„Mulți dintre cetățenii revoltați vor izbucni: «Ce-a fost în `90, a fost»”

„Cu siguranță că, citind acest text, mulți dintre cetățenii revoltați vor izbucni: „Ce-a fost în `90, a fost. Da ce, am furat casa?! Și ce treabă am eu cu pibu, cu Ieuropa?! Am că mi-a mărit impozitu!”. La care președintele Dan răspunde cu un corolar la teorema de mai sus: „Mie mi-ar plăcea să nu crească taxele, ba chiar să scadă, dar asta ține de Guvern…”. De Guvernul Bolojan, care nu face pomeni electorale, ca Guvernul Petre Roman. P.S. Mulți cititori au rezolvat problema paginilor dicționarului, câțiva pe cea a bazei de numerație. Îi menționez pe cei care le-au rezolvat corect pe ambele: Valentin Stănescu, Dan Tudose, Radu Vințan, Nicolae Georgescu, Cătălin Negrea, Liviu Tudor, Andru Alex, Gabriel Banarie. Am primit de la dl. Paul Frățilă o problemă care ar fi fost dată la examen la Universitatea Harvard: să se rezolve ecuația x²-x³=12. Răspund: dacă x este pozitiv, x²-x³ este un număr negativ, ceea ce este imposibil, prin urmare ecuația nu admite soluție. Dacă x este negativ, x ³este pozitiv, ca și x². Deci, avem o sumă cu rezultatul 12. În afară de 1, singurul număr care ridicat la puterea a 3-a nu depășește 12 este 2. Prin urmare, 4 + 8 = 12”, a mai precizat Cristian Tudor Popescu.

