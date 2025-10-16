Prima pagină » Știri politice » Primarul Korodi Attila le-a interzis crescătorilor de animale să mai folosească CÂINI ciobănești și din rasa Kangal la paza turmelor și cirezilor

16 oct. 2025, 23:04, Știri politice
Korodi Attila, primarul municipiului Miercurea Ciuc (UDMR), a anunțat o măsură care ar putea stârni controverse: ciobanii, fermierii și crescătorii de animale să nu mai folosească câini din rasele Kangal, ciobănesc caucazian și ciobănesc din Asia Centrală la paza turmelor și cirezilor pe teritoriul administrativ. Edilul a reamintit că pășunatul fără autorizație este interzis.

Decizia a fost luată de către Consiliul Local, pe motiv că rasele de câini vizate sunt extrem de agresive și atacă ocazional turiști, pelerini sau animalele domestice fără motiv. În iulie, un tânăr de 21 de ani a fost rănit grav în Munţii Făgăraş, după ce a fost atacat de câinii de la o stână. Cabanierii i-au avertizat pe turiști că în zonă sunt 6-8 câini din rasa ciobănesc kangal.

„De acum înainte, câinii din rasele Kangal, Ciobănesc Caucazian şi Ciobănesc de Asia Centrală nu mai pot fi folosiţi la paza turmelor şi cirezilor pe teritoriul administrativ al municipiului Miercurea-Ciuc. Încă din primăvară s-a discutat despre interzicerea, din motive de siguranţă publică, a acelor rase de câini care nu au fost crescute pentru condiţiile locale de păşunat. Câinii din rasele Kangal, Ciobănesc Caucazian şi Ciobănesc de Asia Centrală nu pot fi folosiţi în apropierea zonelor locuite, pe păşunile frecventate de turişti şi pelerini, deoarece aceste rase sunt extrem de agresive şi pot ataca oameni sau animale domestice fără motiv”, a afirmat Korodi Attila, joi, într-o postare pe Facebook.

„Numai astfel putem, împreună, preveni alte tragedii şi asigura păşunatul în condiţii de siguranţă şi linişte. În primăvară, crescătorii au cerut o amânare, însă după un nou atac grav al unor câini ciobăneşti în această toamnă s-a confirmat că nu mai putem manifesta răbdare! Prin urmare, Consiliul Local Miercurea-Ciuc, în şedinţa de astăzi, a decis să modifice regulamentul de păşunat, interzicând clar folosirea acestor trei rase de câini la paza turmelor şi cirezilor. Păşunatul fără autorizaţie este interzis, iar regulamentul interzice, de asemenea, deţinerea câinilor periculoşi. Astfel, cercul s-a închis”, a adăugat el.

Primarul din Miercurea Ciuc a sfătuit persoanele care observă  astfel de câini pe păşuni să anunţe Poliţia Locală.

„Dacă observați câini Kangal, Ciobănești Caucazieni sau de Asia Centrală pe pășuni, anunțați imediat Poliția Locală Miercurea-Ciuc la numerele de telefon 0266–315120 / 221, pentru protejarea vieții oamenilor!”

