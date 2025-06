Primul lider liberal care CONTESTĂ actuala conducere: Ni-l propuneți pe Dragoș Pîslaru, „omul nou” care susținea infringementul împotriva României

Deputatul liberal Florin Roman a lansat un atac dur la actuala conducere a PNL. Deși a lipsit de la Consiliul Național de sâmbătă, Roman sugerează că, deși Dan Motreanu propune o doctrină liberal-conservatoare, li s-a impus nominalizarea lui Dragoș Pîslaru la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care, din postura de europarlamentar, susținea procedura de infringement împotriva României pe tema drepturilor minorității LGBTQ.

„Pentru prima dată de când sunt liberal, iar asta înseamnă foarte mulți ani, zeci de ani, nu particip la un Consiliu Național al PNL, pentru că nu accept ca locul dezbaterilor libere să fie luat de decizii personale, care sunt comunicate fără dezbatere și iau un vot unanim, pentru a acoperi un anumit ego.

Cei care au întârziat nici nu au apucat să servească cafeaua, că s-au terminat “dezbaterile”. Am fost pe teren la Livezile, unde avem un primar destoinic, căruia dvs., ca președinte al PNL, îi spuneți după 9 ani să renunțe la un viceprimar harnic. Știți, distinsă conducere, noi am câștigat la Alba cu peste 51% singuri, nu ca la Bihor, în “coaliție” cu PSD cel hulit, UDMR și USR. Felicitări, domnule Malan, noi la Alba am fost singuri împotriva tuturor partidelor. Și am câștigat singuri, cu Dumitrel”, începe mesajul lui Florin Roman.