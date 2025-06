Ciprian Ciucu se întreabă dacă PNL mai are ce oferi României: „Și noi am fost responsabili de guvernare și de ceea ce s-a întâmplat cu bugetul țării”

„Și noi am fost responsabili de guvernare și de ceea ce s-a întâmplat cu bugetul țării. Da, România nu are o criză economică, Doamne ferește să o aibă, dar are o criză bugetară la care și noi am contribuit”, spune vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, la Consiliul Național al PNL de sâmbătă.

Primarul Sectorului 6 spune că PNL a recunoscut că nu a avut o „contribuție foarte bună” la guvernarea trecută.

„Din nefericire sau poate din fericire pentru noi, am fost singurii care am recunoscut acest lucru, că am avut o contribuție nu foarte bună sau nu foarte potrivită în ceea ce înseamnă guvernarea trecută. Am fost printre cei care au fost la masă atunci când s-au luat decizii care au dus la această situație”.

Liberalul se întreabă dacă PNL „mai are ce oferi astăzi României” și spune că au intrat la guvernare pentru că există „o foame de putere”, aluzie la partidele pe care le clasifică ca fiind „extremiste”.

„De ce vrem să fim la putere? De ce vrem să guvernăm? Pentru că concurenții noștri, cei care stau toată ziua cu telefoanele în ochi, foarte agresivi, bine și de persoane deprofesionalizați, dar vedem că în zona aceea, în special în zona partidelor extremiste, dar și a partidelor mai noi, există — s-o numesc — o foame de putere”, adaugă Ciucu.

