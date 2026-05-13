Profesorul care a pus la îndoială studiile din Franța ale lui Nicușor Dan a rămas fără slujbă. „Am pierdut 10 ani din viață”

În luna decembrie, Horea Bădău, un fost profesor universitar, a lansat acuzații grave la adresa lui Nicușor Dan, despre care a susținut că nu și-ar fi finalizat studiile în condiții legale. Acesta susținea că șeful statul a urmat studiile de licență în România, după care a parcurs un master în Franța, fără diploma de licență. Acum, printr-o postare pe Facebook, fostul profesor anunță că dezvăluirile sale nu au rămas ”nepedepsite”. Horea Bădău a răms fără slujbă.

Profesorul care a pus la îndoială studiile din Franța ale lui Nicușor Dan, Horea Bădău, a rămas fără slujbă

În dezvăluirile sale inițiale, Bădău afirma că Nicușor Dan ar fi părăsit Facultatea de Matematică a Universității din București după trei ani de studii, deși durata completă era de patru ani, și ar fi plecat ulterior la studii de master în Franța, fără diplomă de licență.

În plus, acesta a transmis că la revenirea în România, documentul prin care masterul șefului statului ar fi fost echivalat cu licența ar fi fost emis de Ministerul Educației, nu de Centrul Național de Echivalare a Diplomelor. Dezvăluirile sale nu au fost însă trecute cu vederea. Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, profesul care a pus la îndoială studiile președintelui a anunțat că a rămas fără slujbă.

”Prin faptul ca mi s-a pus capat carierei de conferentiar in Franta, ca urmare a anchetei pe care am facut-o privind fraudele academice ale lui Nicusor Dan, am pierdut 10 ani din viata.

10 ani de sacrificii, de munca asidua, in plus, pe langa anii de munca universitara din Romania, necesari pentru a castiga titlu si post de conferentiar si cercetator in Franta”, a transmis Badău.

Badău a făcut o trecere în revistă a carierei sale, pe care, susține el, a sacrificat-o doar pentru că a ”luptat” pentru români și pentru a le arăta acestora ”adevărul despre fraudele lui Nicusor Dan”.