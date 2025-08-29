Prima pagină » Știri politice » Programul „Anghel Saligny” are un minus de 1.000.000.000 de lei. Ministrul Cseke Attila: Avem facturi facturi depuse puţin peste 4.000.000.000 de lei

Programul „Anghel Saligny” are un minus de 1.000.000.000 de lei. Ministrul Cseke Attila: Avem facturi facturi depuse puţin peste 4.000.000.000 de lei

Denis Andrei
29 aug. 2025, 08:15, Știri politice
Programul „Anghel Saligny” are un minus de 1.000.000.000 de lei. Ministrul Cseke Attila: Avem facturi facturi depuse puţin peste 4.000.000.000 de lei
Ministrul Cseke Attila - Foto: Profimedia images

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că din bugetul alocat programului „Anghel Saligny” pentru acest an mai sunt disponibili 3 miliarde de lei, în timp ce facturile depuse depășesc deja 4 miliarde. Ministrul a explicat că doar proiectele aflate într-o fază avansată de execuție vor continua să fie finanțate.

„Anul acesta, în buget, mai avem 3 miliarde de lei, facturi depuse puţin peste 4 miliarde. Acesta este situaţia la zi. Datoriile s-au plătit de anul trecut. Numai că acum, deja, dacă ne uităm la aceste cifre, 3 miliarde, buget disponibil, 4 miliarde facturi, deja avem un minus de 1 miliard”, a declarat Cseke Attila, la Digi24.

Finanțare doar pentru proiectele aproape finalizate

Ministrul Dezvoltării a subliniat că decizia de a finanța doar investițiile cu grad ridicat de execuție a fost luată pentru a evita blocarea programului.

„Atunci când noi am emis acea notificare, practic am salvat acest program pentru anul acesta pentru investiţiile cu grad de execuţie ridicat, aproape de finalizare.

Pentru că acelea merg mai departe la finanţare. Cele care sunt în fază incipientă, am spus: domnule, dacă nu primim bani, nu se găsesc resurse financiare, nu putem să le continuăm, pentru că trebuie să prioritizăm anul acesta aceste investiţii. Nu înseamnă că dorim să le oprim. Nu le-a oprit nimeni. Pur şi simplu, statul român atâţia bani are anul acesta”, a precizat Cseke Attila.

El a adăugat că există posibilitatea de a suplimenta fondurile la rectificarea bugetară: „Dacă la rectificare se găsesc sume de bani de la alte ministere, putem să continuăm cu mai mult de 35% din investiţiile care oricum merg mai departe.”

Nemulțumirea primarilor

Decizia Guvernului a stârnit nemulțumirea primarilor, care au reclamat că au lucrări contractate și facturi emise, dar nu mai au resurse financiare pentru a continua proiectele.

Mulți dintre aceștia au avertizat că oprirea temporară a plăților ar putea duce la blocaje majore în comunitățile locale.

