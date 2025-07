Un primar PNL îl amenință pe Bolojan cu protest în fața Guvernului!

Primarul Slatinei, Mario de Mezzo (PNL), anunţă că va protesta în faţa Guvernului, alături de alţi aleşi, dacă nu i se vor finanţa străzile începute în municipiu. ”Să vină Bolojan, Cseke Attila, să le explice slătinenilor cum conservia o stradă decopertată” a spus acesta, arătând că are 7 astfel de proiecte începute, al căror grad de executie este în jurul la 50% şi care nu pot fi oprite, pentru că ar produce un disconfort locuitorilor din municipiu. Din păcate, Ilie Bolojan îi transmite colegului de partid că „probabilitatea să existe sume suplimentare anul acesta este aproape nulă”.

Bolojan a recunoscut că primarii au motive să fie nemulțumiți, dar a fost categoric în privința lipsei de fonduri: „Sigur, e dreptul tuturor aleșilor locali să protesteze, să facă ceea ce consideră de cuvință, dar probabilitatea să existe sume suplimentare anul acesta este aproape nulă. În afară de faptul că sunt de la un partid sau altul, nefinanțarea, în totalitate, a lucrărilor pe programul Anghel Saligny, pentru că nu mai există resurse anul acesta, îi nemulțumește pe bună dreptate pe aleșii locali, indiferent de culoarea lor politică”.

Mezzo șocat de exemplul Oradea

Maritde Mezzo a mai spus că a fost în Oradea şi a fost şocat de cum arată oraşul şi transformarea sub mandatele lui Bolojan, dar, în momentul în care Oradea face a doua centură mediană, pe bani guvernamentali şi este în regulă lucrul ăsta, nu crede că e în regulă să vină să îi spună, la Slatina, că îi opreşte şapte amărâte pe străzi, că nu mai avem bani.

Fondurile europene, vitale pentru Slatina

În cele şase luni de zile, între şase şi nouă luni de când am fost ales primar al Slatinei, am trimis proiecte pe fonduri europene în valoare de peste 40 de milioane de euro. Proiecte pe care sper să le semnăm, să le contractăm în toamnă şi să începem să le implementăm de anul viitor.

Aşadar, fondurile europene sunt o prioritate pentru Slatina, iar noi am redefinit strategia astfel încât acestea să răspundă nevoilor oraşului. Însă există anumite proiecte finanţate din fonduri guvernamentale care au zăcut timp de 2-3 ani şi pe care le-am reactivat; sunt proiecte de investiţii”, a declarat primarul Slatinei, în emisiunea România Politică, de la Prima News. Mario de Mezzo a arătat că „unele dintre străzi sunt chiar în mijlocul oraşului”, comunică Mezzo, deși lucrările sunt începuete din 2017.

Programul Anghel Saligny, esențial pentru primari

„Acestea sunt străzi pe care am început să le reparăm prin Programul Anghel Saligny; lucrările sunt într-un stadiu avansat, dar nu la 80%. Poate că sunt, nu ştiu, la 35-40%. Ce facem? Am decopertat strada, rămâne strada decopertată… iar domnul prim-ministru ne spune că, dacă nu are un grad de maturitate de 80%, punem pe pauză tot ce înseamnă Anghel Saligny. Păi, să vină domnul prim-ministru sau domnul Cseke Attila şi le adun 10.000 de oameni, să le explice de ce strada Artileriei nu poate fi terminată, deşi este decopertată. Pe strada Ecaterina Teodoroiu, de exemplu, am găsit caverne de 10 metri adâncime, pe care le-am completat, le-am umplut, le-am reparat. Este o stradă care nu a mai trecut printr-o reabilitare de o asemenea amploare de la Revoluţie. Este o lucrare necesară şi complexă”, a mai spus Mario de Mezzo.

Să vină Cseke Attila la Slatina

Primarul Slatinei a menţionat că acest proiect se află într-un stadiu care creează disconfort locuitorilor şi care nu poate fi conservat.

„Să vină cineva, domnul Cseke Attila, să le explice cum se conservă o stradă decopertată. Cum conservi o stradă pe care ai turnat betonul, dar nu ai apucat să torni stratul de asfalt şi stratul de uzură? Asta creează disconfort locuitorilor. Înţeleg, dacă nu am reuşit să semnăm anumite lucrări prin Anghel Saligny, nu ne mai uităm a cui este vina – nu le-am semnat, ok, le stopăm pe acelea, de acord.

Dar dacă am băgat picamerul într-o stradă din Slatina sau din orice oraş din ţară şi am creat disconfort, lasă-mă să-mi termin lucrarea. Lasă-mă să-mi duc proiectul la bun sfârşit. Altfel, locuitorii municipiului Slatina nu vor putea înţelege. Şi nici nu e treaba lor să înţeleagă dacă le spun de Bolojan sau de Cseke Attila. (…) Ei vor veni la mine şi îmi vor spune: «Primare, te-am ales să ne rezolvi problema. Rezolv-o, nu ne interesează!»”, a subliniat el.

Proiectele lui Mezzo

Primarul Slatinei a mai spus că are şapte proiecte de acest tip, începute prin Anghel Saligny, care nu au nici 50% grad de execuţie, fiind între 30% şi 50%.

El a adăugat că orice astfel de lucrare începută ar trebui finalizată. Mario de Mezzo a oferit şi un exemplu concret, arătând că în Slatina a început construcţia unei Săli Polivalente în anul 2010. „În 2012, construcţia a încetat, iar din 2012 până în prezent, Compania Naţională de Investiţii cheltuie în fiecare an bani pe pază, dar construcţia este o ruină, în mijlocul oraşului.

”Este o lucrare pusă pe pauză de 12 ani. De aceea am eu lipsă de încredere. Cum adică să stăm un an de zile aşa? Ce le spun slătinenilor? Că stăm un an pentru că domnul Ciolacu a vrut să se dea mare pe banii statului? Sau că domnul Ciucă? Sau domnul Cîţu? Sau domnul Orban? Nici nu mă interesează cine. Oamenii nu au nevoie de explicaţii politice. Sala Polivalentă din Slatina este pusă pe pauză de 12 ani şi a devenit o ruină în centrul oraşului. Au crescut bălării, iar lucrarea este la 70%”, a afirmat el.

Mezzo îl venerează pe Bolojan, ca edil

Mario de Mezzo a mai spus că a vorbit cu premierul Ilie Bolojan şi i-a explicat problemele din Slatina. Mario de Mezzo a mai spus că „îl respectă şi îl venerează pe Ilie Bolojan, ca primar şi ca preşedinte al Consiliului Judeţean”.

„Am fost în Oradea şi am fost şocat de cum arată oraşul şi de transformarea sa în mandatele domnului Bolojan. Dar, în momentul în care Oradea face a doua centură mediană pe bani guvernamentali şi acest lucru este în regulă, nu mi se pare corect să-mi spui mie, la Slatina, să opresc şapte proiecte pe străzi, că nu mai sunt bani”, a declarat el.

Mezzo alături de primarii greviști

Întrebat ce măsuri va lua pentru a continua aceste investiţii, Mario de Mezzo a spus că va continua să fie o voce puternică, prin toate mijloacele de care dispune.

„În cazul în care anumite administraţii vor protesta împotriva acestor tăieri de investiţii şi vor face grevă, voi evalua foarte serios posibilitatea să mă alătur lor, în mod personal, în nume propriu. Eu, primarul Slatinei – dacă vor fi trei primari care vor face grevă în faţa Guvernului –, eu, Mario de Mezzo, voi fi acolo şi voi protesta”, a anunţat primarul.

Ilie Bolojan îi transmite colegului de partid Mario De Mezzo, primarul PNL din Slatina care amenință cu proteste pentru finanțarea străzilor, că „probabilitatea să existe sume suplimentare anul acesta este aproape nulă”.

Întrebat la B1 TV despre anunțul primarului PNL din Slatina că va protesta în fața guvernului alături de alți aleși locali dacă nu i se vor finanța străzile începute în municipiu, Bolojan a răspuns: „În afară de faptul că sunt de la un partid sau altul, nefinanțarea, în totalitate, a lucrărilor pe programul Anghel Saligny, pentru că nu mai există resurse anul acesta, îi nemulțumește pe bună dreptate pe aleșii locali, indiferent de culoarea lor politică”.

Bolojan a recunoscut că primarii au motive să fie nemulțumiți, dar a fost categoric în privința lipsei de fonduri: „Sigur, e dreptul tuturor aleșilor locali să protesteze, să facă ceea ce consideră de cuvință, dar probabilitatea să existe sume suplimentare anul acesta este aproape nulă”.

Citiți și: Primarul din Slatina a ajuns în stare gravă la SPITAL, după ce a căzut cu bicicleta. Edilul a fost transferat la București