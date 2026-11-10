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Scandal în Parlament, după numirea noului șef al Curții de Conturi. PNL și USR denunță o alianță între PSD și AUR

Ruxandra Radulescu
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Desemnarea lui Sorin Lazăr, fost deputat al Partidului Social Democrat, în funcția de președinte interimar al Curții de Conturi, a generat noi acuzații din partea USR și PNL la adresa PSD. Amintim că, Lazăr a fost votat în plenul Parlamentului, marți 10 noiembrie, cu 248 de voturi „pentru”, 54 „împotrivă” și 48 de abțineri.

După anunțarea rezultatului votului, reprezentanții PNL și USR au acuzat că PSD și AUR și-ar acorda sprijin reciproc pentru numirea în instituțiile statului.

Deputatul USR Adrian Echert i-a acuzat pe social democrați că, deși au apelat la celelalte partide la momentul învestirii Guvernului Niculescu, continuă să se bazeze pe AUR, privind deciziile politice în favoarea partidului.

„Pentru orice altceva există AUR”, a afirmat parlamentarul USR, acuzând cele două partide de colaborare politică.

La rândul său, senatoarea PNL Maria-Gabriela Horga a acuzat PSD și AUR că au colaborat pentru desemnarea unui nou conducător interimar al Curții de Conturi, în locul declanșării procedurilor pentru numirea unui președinte cu mandat deplin.

„Am văzut astăzi din nou cum alianța PSD–AUR merge înainte. Cum alianța PSD–AUR a mai capturat încă o instituție a statului”, a declarat Horga.

Senatoarea liberală a invocat și negocierile privind conducerile Televiziunii Române și Radioului Public. Aceasta a acuzat, de asemenea, că PSD și AUR colaborează pentru împărțirea funcțiilor.

„Funcțiile sunt mai importante”, a acuzat reprezentanta PNL.

Adrian Câciu: „Mă întreb care e obiectivul polului de modernizare”

Deputatul PSD Adrian Câciu, cel care a propus desemnarea lui Sorin Lazăr, a răspuns acuzațiilor lansate de PNL și USR.

Acesta a atras atenția că discursul liberalilor și al USR-iștilor se concentrează doar pe denigrarea Partidului Social Democrat. Fostul ministru al Finanțelor a ironizat inițiativa PNL-ului de a absorbi partidul lui Ludovic Orban, Forța Dreptei, sub umbrela „Polului de Modernizare”

„De două zile mă întreb care e obiectivul „Polului de Modernizare”, a afirmat Câciu, ironic.

Replica lui Peiu, la atacurile PNL și USR

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a respins acuzațiile privind existența unei majorități guvernamentale PSD–AUR.

Peiu a explicat că o majoritate guvernamentală este definită prin votul de învestitură acordat Executivului, nu prin voturi comune asupra unor numiri sau proiecte legislative.

„Definiția majorității guvernamentale este simplă: parlamentarii care votează un guvern”, a declarat Peiu.

Liderul senatorilor AUR le-a reproșat reprezentanților PNL și USR că au votat, la rândul lor, alături de PSD, în perioada verii, mai multe acte normative.

Peiu a mers mai departe și a anunțat că AUR este dispus să voteze alături de PNL și USR o eventuală moțiune de cenzură împotriva actualului Guvern.

„Le-am promis și le mai promitem o dată: la prima moțiune de cenzură pe care o veți iniția împotriva Guvernului, vom vota alături de dumneavoastră. Fără nicio problemă”, a declarat parlamentarul AUR.

„Exact cum am făcut o moțiune de cenzură împreună cu PSD, dacă va fi cazul, vom face și cu dumneavoastră”, a adăugat Petrișor Peiu.

Sorin Lazăr a fost consilier al Curții de Conturi

În comisii, propunerea lui Sorin Lazăr pentru șefia Curții de Conturi a primit 25 de voturi „pentru”, 12 „împotrivă” și o abținere. PSD și AUR au votat favorabil, în timp ce PNL și USR s-au opus. Ulterior, în plenul reunit, hotărârea a fost adoptată, iar Sorin Lazăr a preluat șefia Curții de Conturi în regim de interimat.

Lazăr a fost secretar de stat și vicepreședinte ANRP în 2013-2016 și deputat PSD în 2017-2020, perioadă în care a condus Comisia de buget a Camerei Deputaților. Pe 15 octombrie 2020, a devenit consilier de conturi în Curtea de Conturi, cu susținerea PSD.

Trebuie menționat că instalarea lui Sorin Lazăr interimar la conducerea Curții de Conturi vine după expirarea mandatului Mirelei Călugăreanu. Funcția de președinte al Curții de Conturi a devenit vacantă în iulie 2025, după plecarea lui Mihai Busuioc, numit judecător la Curtea Constituțională.

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