Întrebat despre DEZVĂLUIREA Gândul cu privire la Vila în care a stat ABUZIV și ILEGAL, Bolojan se victimizează și pozează în erou al muncii: ”Nu huzuresc! Eu stau în Guvern, asta e viața mea! Acolo doar dorm”

Premierul Ilie Bolojan a comentat, duminică seară, la Digi 24, dezvăluirea Gândul despre cum a locuit ilegal și abuziv în vila din Strada Gogol nr 2. Șeful Executivului insistă să spună că nu a stat ilegal în casa destinată prin lege doar președinților României, în ciuda atenționărilor RAAPPS, și afirmă că acolo a fost mutat și nu a avut ce să facă.

„Nu am stat ilegal. Trebuie să explicăm oamenilor care este situația.

Când ești pe această funcție, ai dreptul la o locuință care ți-o pune statul (sic). Nu ca să huzurești acolo, eu doar dorm.

Dacă e o simplă garsonieră, eu doar dorm în ea. Pentru că de dimineață până seara, și colegii sunt martori, eu sunt în Guvern. Asta este viața mea, da?

Dar mi s-a spus că din considerente de securitate, stăteam într-o locație la parter și geamul era în spațiul public. Și atunci au spus: trebuie să te mutăm într-o casă care este disponibilă. Am fost mutat acolo.

Între timp, am aflat că în acea casă locuise președintele Băsescu care își recâștigase drepturile de președinte.

Mi s-a părut, iertați-mă, de bun simț, să fie întrebat să spun: nu rezolvați problema respectivă, vă rog să vorbiți cu domnul Președinte să își aleagă o locuință, din moment ce stătuse acolo.

Am crezut că poate dorește să se mute acolo și eu mă mutam în altă parte, da?

Dânsul a optat pentru altă locație și atunci am rămas acolo și practic acum s-a închis acest lucru.

Dar subliniez: premierul României are dreptul la o locuință, nu am cheltuit niciun ban care nu era cheltuit, nu am intrat pe geam în această casă, a fost o chestiune publică, a fost totul în bună regulă”, a spus premierul Bolojan la Digi 24, întrebat despre dezvăluirile Gândul.