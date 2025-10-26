Prima pagină » Știri politice » Întrebat despre DEZVĂLUIREA Gândul cu privire la Vila în care a stat ABUZIV și ILEGAL, Bolojan se victimizează și pozează în erou al muncii: ”Nu huzuresc! Eu stau în Guvern, asta e viața mea! Acolo doar dorm”

26 oct. 2025, 21:59, Știri politice
Premierul Ilie Bolojan a comentat, duminică seară, la Digi 24, dezvăluirea Gândul despre cum a locuit ilegal și abuziv în vila din Strada Gogol nr 2.  Șeful Executivului insistă să spună că nu a stat ilegal în casa destinată prin lege doar președinților României, în ciuda atenționărilor RAAPPS, și afirmă că acolo a fost mutat și nu a avut ce să facă.

Nu am stat ilegal. Trebuie să explicăm oamenilor care este situația.

Când ești pe această funcție, ai dreptul la o locuință care ți-o pune statul (sic). Nu ca să huzurești acolo, eu doar dorm.

Dacă e o simplă garsonieră, eu doar dorm în ea. Pentru că de dimineață până seara, și colegii sunt martori, eu sunt în Guvern. Asta este viața mea, da?

Dar mi s-a spus că din considerente de securitate, stăteam într-o locație la parter și geamul era în spațiul public. Și atunci au spus: trebuie să te mutăm într-o casă care este disponibilă. Am fost mutat acolo.

Între timp, am aflat că în acea casă locuise președintele Băsescu care își recâștigase drepturile de președinte.

Mi s-a părut, iertați-mă, de bun simț, să fie întrebat să spun: nu rezolvați problema respectivă, vă rog să vorbiți cu domnul Președinte să își aleagă o locuință, din moment ce stătuse acolo.

Am crezut că poate dorește să se mute acolo și eu mă mutam în altă parte, da?

Dânsul a optat pentru altă locație și atunci am rămas acolo și practic acum s-a închis acest lucru.

Dar subliniez: premierul României are dreptul la o locuință, nu am cheltuit niciun ban care nu era cheltuit, nu am intrat pe geam în această casă, a fost o chestiune publică, a fost totul în bună regulă”, a spus premierul Bolojan la Digi 24, întrebat despre dezvăluirile Gândul.

Gândul a dezvăluit joi cum, pe agenda confidențială a ședinței de Guvern, a fost trecută o Hotărâre de Guvern prin care s-a schimbat destinația legală a vilei din strada Gogol, astfel încât premierul să poată locui în continuare acolo.

Informațiile Gândul spun că premierul a mai avut trei tentative de a schimba regimul juridic al vilei de protocol, însă abia în ședința de joi acest lucru s-a concretizat. Am întrebat-o la briefing pe Ioana Dogioiu, dar aceasta a refuzat să ofere un răspuns concret, spunând doar că „agenda publică am avut-o la dispoziție”.

Tot joi, Gândul a publicat și dovada. RA-APPS l-a înștiințat direct pe premierul Bolojan, pe 29 iulie 2025, că „imobilul situat în str. Nikolai Gogol nr. 2, Sector 1, București, în suprafață utilă de 387,76 mp și curte în suprafață de 1.174,19 mp, se află în domeniul public al statului și administrarea R.A.-A.P.P.S. și are în prezent destinația de reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român, conform Hotărârii Guvernului nr. 60/2015”.

De asemenea, Regia i-a atras atenția premierului că, pentru a locui în vila din strada Gogol, trebuie modificat regimul juridic al locuinței.

Din acest motiv, imobilul situat în str. Nikolai Gogol nr. 2, Sector 1, București, poate fi atribuit cu destinația de reședință oficială altor beneficiari legali decât persoanele care au avut calitatea de șef al statului român, doar ulterior modificării art. 3 din actul normativ menționat, de către instituțiile abilitate, urmând ca R.A.-A.P.P.S., în calitate de administrator al acestuia, să înainteze propunerea de atribuire către Secretariatul General al Guvernului”, se arată în documentul trimis de directorul Regiei, Marius Grăjdan.

