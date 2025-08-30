Prima pagină » Știri politice » Radu Marinescu, categoric față de protestele judecătorilor din țară: „GREVA nu e permisă de lege”

Radu Marinescu, categoric față de protestele judecătorilor din țară: „GREVA nu e permisă de lege”

Olga Borșcevschi
30 aug. 2025, 12:29, Știri politice
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat că magistraţii nu pot intra în grevă, nici măcar într-o grevă masată, acest lucru fiind interzis de lege.

Instituţii din sistemul judiciar din ţară au demarat proteste faţă de proiectul de lege care modifică pensiile magistraţilor.

„În ceea ce priveşte protestele, categoric nu poate să fie o grevă. Greva nu e permisă de lege. Nici grevă mascată nu poate să fie, până la urmă. Până în momentul de faţă, Ministerul Justiţiei nu a primit o înştiinţare oficială despre o formă de protest generală, uniformizată, cu limite, cu un conţinut concret, cu nişte temeiuri”, a spus Radu Marinescu, sâmbătă, la Prima TV.

Ministrul Justiţiei a precizat că magistraţii decid dacă judecă sau amână o cauză.

„La nivel individual, fiecare parchet, instanţă au decis nişte… Din experienţa unor situaţii anterioare s-a văzut că ele difereau de la organ judiciar la organ judiciar şi poate unele, într-un exces, refuzau să judece cauze care reflectau o urgenţă, ceea ce nu este în regulă. Pe de altă parte, magistratul este cel care, intrând în sala de judecată, stabileşte ce cauză se amână sau se judecă. Asta este lăsată la aprecierea judecătorului. Pentru noi este foarte importantă independenţa judecătorului. Nu dorim să aducem atingere independenţei sistemului judiciar pentru că este fundamental în statul de drept. De aceea, preocuparea este şi va rămâne de a se asigura constituţionalitatea unui demers şi vom vedea dacă se va ajunge la CCR”, a adăugat ministrul.

Marinescu nu a exclus posibilitatea ca legea privind pensionarea magistraţilor să ajungă la CCR.

„Este posibil, dacă va fi contestată, să se ajungă şi la Curtea Constituţională. Există şi această posibilitate şi vom vedea CCR ce evaluare va face”, a explicat el.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, judecătorii celor 16 Curți de Apel din țară, dar și judecători de tribunale și judecătorii, printre care cei ai Tribunalului Militar București sau Tribunalului Iași, au anunțat pe parcursul zilei de marți, 26 august, că își suspendă activitatea „pe durată nedeterminată”, până la retragerea proiectului referitor la pensiile speciale ale magistraților.

