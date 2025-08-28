Procurorii OPRESC activitatea! Proteste în toată țara împotriva schimbării pensiilor speciale

Procurorii din întreaga țară au decis suspendarea activității, în semn de protest față de proiectul de act normativ privind pensiile magistraților. Măsura a fost adoptată în unanimitate în urma adunărilor generale desfășurate pe 26 și 27 august, la convocarea Consiliului Superior al Magistraturii.

Procurorii anunță că susțin și demersurile similare pregătite de instanțele judecătorești. Totodată, au transmis Executivului un punct de vedere oficial prin care contestă schimbările pregătite de Guvern în privința pensiilor de serviciu.

„La aceleași date, respectiv 26 și 27 august 2025, s-au desfășurat adunări generale la nivelul unităților de parchet din cadrul Ministerului Public. Hotărârile adunărilor generale ale procurorilor – 16 parchete de pe lângă curțile de apel, 46 de parchete de pe lângă tribunale și 169 de parchete de pe lângă judecătorii – au decis adoptarea acelorași forme de protest cu cele ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,” se arată în comunicat.

Singura structură de parchet care nu a decis suspendarea activității este DNA, care invoca lupta anticorupție. Cu toate acestea, Direcția Națională Anticorupție a transmis că este solidară cu protestul colegilor.